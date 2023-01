É o que diz a lei. O teste do balão que a polícia pode pedir a um automobilista é obrigatório. E há consequências para quem se recusar a fazê-lo.

Condução. Teste do balão é obrigatório e álcool pode dar prisão

É o que diz a lei. O teste do balão que a polícia pode pedir a um automobilista é obrigatório. E há consequências para quem se recusar a fazê-lo.

De acordo com informação disponível no site da polícia grã-ducal, o teste do balão, em que o condutor sopra num aparelho que mede o teor de álcool no sangue, é obrigatório. Caso o condutor se recuse a fazê-lo, “a carta de condução é-lhe retirada no momento”, de acordo com as autoridades.



A condução sob o efeito do álcool pode dar multas, levar à perda de pontos na carta ou até mesmo a penas de prisão, dependendo da taxa de álcool detetada no sangue.

O automobilista que acusar entre 0,5 e 0,8 g/l arrisca-se a uma multa de 145 euros e perde dois pontos na carta. Entre 0,8 e 1,2 g/l, a coima sobre para 500 euros, o infrator perde quatro pontos na carta e é alvo de um auto (‘procès verbal’, em francês). Se o nível for igual ou superior a 1,2 g/l, o valor da multa pode variar entre os 500 e os 10.000 euros. Nestes casos, o condutor perde seis pontos na carta e o documento é-lhe retirado imediatamente. É ainda alvo de um auto e arrisca-se a uma pena de prisão de oito dias a três anos.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o álcool esteve presente em 18% de todos os acidentes registados nos últimos cinco anos e em 21% dos acidentes mortais.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock