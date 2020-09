Os Concertos para Bebés estão de volta aos palcos a partir do dia 13, com espetáculos agendados para Coimbra, Leiria e Marinha Grande, e também digressões ao Luxemburgo e Espanha, anunciou a companhia Musicalmente.

Concertos para Bebés regressam aos palcos e viajam até ao Luxemburgo e Espanha

Os Concertos para Bebés atuam no Luxemburgo entre 29 e 31 de outubro, a convite da Orchestra Philharmonie Luxembourg. De 20 a 22 de novembro, o destino é Bilbau, em Espanha, com acolhimento da Bilbao Orkestra Sinfonikoa.



A segunda temporada começa a 20 de setembro, com espetáculos emitidos ao vivo através da internet, a partir da sede da companhia nos Pousos, em Leiria, para os lares das famílias.

Após a interrupção da atividade devido à pandemia de covid-19, o projeto reinventou-se para transmitir espetáculos 'online' e, agora, prepara o regresso presencial, com "todas as medidas de distanciamento e segurança" asseguradas para que "todas as famílias possam desfrutar deste concerto tranquilamente".

O retorno aos palcos acontece em Leiria, com um concerto dedicado ao fado, no dia 13. O guitarrista Ricardo Parreira e a cantora Vânia Conde são os convidados. A 11 de outubro, há Concertos para Bebés em ritmo jazz com o pianista Daniel Bernardes: de manhã, no Convento S. Francisco, em Coimbra, e, à tarde, no Teatro Miguel Franco, em Leiria. O mesmo programa é apresentado no dia 17 de outubro, no Teatro Stephens, na Marinha Grande.

Em novembro, a compositora e performer Surma junta-se aos Concertos para Bebés no dia 08, subindo ao palco do Convento S. Francisco de manhã e do Teatro Miguel Franco à tarde. "Um Natal cubano" fecha a agenda para 2020: em 13 de dezembro em Coimbra e Leiria, e no dia 19 de dezembro na Marinha Grande.

Agência Lusa

