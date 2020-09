Cantor brasileiro e duo português tinham concertos agendados para outubro, naquela estrutura, no âmbito do Festival Atlântico.

Concertos de Dead Combo e Gilberto Gil na Philharmonie cancelados

Os concertos do brasileiro Gilberto Gil e dos portugueses Dead Combo, que estavam agendados, para o próximo mês, no âmbito do Festival Atlântico, foram cancelados.

A atuação do cantor brasileiro deveria encerrar a edição deste ano do evento de música lusófona, que regressa à Philharmonie, desta feita em outubro, por causa da pandemia. No entanto, a covid-19 continua a não permitir um regresso em pleno dos artistas aos palcos e o concerto de Gilberto Gil é um desses casos, uma vez que o músico desmarcou todos os espetáculos marcados para o próximo mês.

"Devido à atual situação de covid-19, Gilberto Gil teve de cancelar a sua tournée de outubro de 2020. Assim, o concerto marcado para dia 18.10.2020 na Philharmonie do Luxemburgo foi cancelado".

O mesmo acontece com os concertos dos Dead Combo, que estavam marcados para os dias 16 e 17 do mesmo mês, naquele espaço e que ficaram sem efeito.

Assim, permanecem na programação da Philharmonie as atuações de Camané, com Mário Laginha e Ana Sofia Varela entre os convidados, já no próximo dia 11 de outubro, pelas 19h, bem como as do músico brasileiro Hamilton de Holanda, acompanhado de Chano Domínguez, no dia 14, às 20h, e da cantora cabo-verdiana Elida Almeida, no dia 15, às 19h.

Previstos no cartaz do festival estavam também a sessão de cine-concerto 'Táxi N° 9297', um thriller acompanhado ao vivo pelo ensemble United Instruments of Lucilin, e atividades de yoga ao som de violoncelo e piano, que acabaram igualmente por ser canceladas.

Mariza em 2021

Já programados para 2021, e sem alteração até ao momento, estão dois concertos de Mariza. Em março do próximo ano, nos dias 27 e 28, a fadista apresenta na Philharmonie o espetáculo 'Mariza Canta Amália'.

Os bilhetes são colocados à venda dois meses antes, a 27 de janeiro.

Espetáculos com regras sanitárias apertadas

As regras impostas pela pandemia e a imprevisibilidade da mesma podem implicar adiamentos ou cancelamentos dos eventos previstos e a agenda da Philalharmonie não é exceção.

Os eventos realizados na estrutura têm, atualmente, de ser adequados às normas em vigor, que implicam o uso obrigatório de máscaras nas zonas de trânsito e salas, a realização exclusiva de espetáculos sentados e respeitando as distâncias entre os espectadores não pertencentes ao mesmo agregado familiar, e para os artista em palco, além de alterações ao acolhimento dos espectadores.





