A ex-companheira e mãe dos filhos do ator Johnny Depp dá um concerto amanhã no den Atelier mas já não há bilhetes.

Radio Latina 1

Concerto de Vanessa Paradis já está esgotado no Luxemburgo

A ex-companheira e mãe dos filhos do ator Johnny Depp dá um concerto amanhã no den Atelier mas já não há bilhetes.

A cantora francesa e ex-companheira do ator de Hollywood, Johnny Depp, e mãe dos seus dois filhos, Lily-Rose Melody Depp, de 20 anos, e John (Jack) Christopher Depp III, de 17, vem ao Grão-Ducado apresentar os temas de 'Les Sources', o seu mais recente álbum de estúdio, lançado em 2018, e da compilação que se prepara para editar no próximo mês.

Só que os bilhetes para o concerto da famosa cantora francesa para amanhã à noite no den Atelier, na cidade do Luxemburgo já esgotaram. O concerto começa às 20h30 e os bilhetes eram 49€.

Mas quem conseguiu entrada a promessa é de um espetáculo luminoso, ritmado e hipnótico, segundo a organização, e que vai percorrer tanto os êxitos de carreira de Vanessa Paradis como os seus temas mais recentes.

A compilação que a cantora vai editar e que amanhã irá apresentar algumas das músicas, chama-se 'Best of & Variations' of de Vanessa Paradis, e é uma coletânea que inclui alguns dos temas mais emblemáticos da artista, entre duetos, versões, raridades e o single inédito 'Vague à L'âme Soeur'.

O disco tem lançamento previsto para dia 29 de novembro.

Tumultos em Barcelona obrigaram a cancelamentos

A cantora e musa da Chanel tem mais datas marcadas até ao final do ano, em várias cidades francesas e na Suíça, mas desmarcou os concertos que tinha agendados em Espanha para o início desta semana, a 21 e 22 de outubro, respetivamente, em Madrid e Barcelona.

Na origem dos cancelamentos esteve a situação de tensão e os bloqueios que se têm vivido, sobretudo, na Catalunha nos últimos dias, depois do anúncio da prisão de dirigentes pró-independentistas catalães. A promotora dos espetáculos Auguri Productions, alegou ser "impossível garantir uma boa organização assim como a segurança das equipas de produção e do público".

Ana Tomás