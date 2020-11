Espetáculo foi adiado pela segunda vez, devido à pandemia.

Concerto de Salvador Sobral no Rockhal adiado para final de 2021

O concerto de Salvador Sobral, no Rockhal, foi adiado para o próximo ano.

É a segunda vez que o espetáculo do cantor português, vencedor do Festival da Eurovisão de 2017, é adiado devido à pandemia. Inicialmente marcado para 29 de março deste ano, o concerto foi adiado para 26 de novembro. Mas o aumento de casos no Luxemburgo e também em Portugal parecem ter inviabilizado definitivamente a apresentação do artista no Luxemburgo ainda em 2020.

Em agosto, fonte da sala de concertos de Esch/Belval já tinha adiantado à Rádio Latina que, "infelizmente, é muito provável" que o espetáculo do músico português, agendado para 26 de novembro, "não aconteça devido à situação pandémica atual". O que se veio agora a concretizar.

A atuação de Salvador Sobral, no Grão-Ducado, fica assim remarcada para daqui a cerca de um ano: a 27 de outubro de 2021.

Os bilhetes já adquiridos continuam a ser válidos para a nova data.





