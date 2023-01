Certame foi apresentado pela primeira vez em 1955.

The Family of Man

Conceituada exposição de Clervaux vai ter uma novidade

A exposição “The Family of Man”, do prestigiado artista Edward Steichen, que está exposta de forma permanente no Castelo de Clervaux, vai ter uma novidade este ano.

Edward Steichen, auto-retrato, 1917. Foto: The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), Nova Iorque

De acordo com a ministra da Cultura, Sam Tanson, um novo guia multimédia atualizado, destinado a todos os tipos de público, estará pronto no próximo mês de março. O dispositivo vai oferecer informações sobre a coleção, a sua génese e restauração, assim como sobre os fotógrafos e respetivas obras e entrevistas com especialistas de modo a aprofundar determinados temas.

A ministra indica ainda que novo guia multimédia será colocado à disposição do visitante de forma gratuita e será acessível a partir do seu próprio telemóvel.

“The Family of Man” inclui mais de 500 fotografias de mais de 200 fotógrafos, captadas em dezenas de países. Foi exibida pela primeira vez em 1955, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMa). Depois de várias digressões internacionais, a exposição assentou arraiais em Clervaux, onde Edward Steichen nasceu. Aborda os temas da paz e igualdade e faz parte do património mundial da Unesco.

