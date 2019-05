Veja a conversa entre o artista português logo depois da sua atuação em Israel, e a apresentadora portuguesa Filomena Cautela. Em Telavive, Conan Osíris ficou famoso: “Paravam-me na rua”.

Conan Osiris: “Vim eu do Cacém para ser roubado”, diz em video

Veja a conversa entre o artista português logo depois da sua atuação em Israel, e a apresentadora portuguesa Filomena Cautela. Em Telavive, Conan Osíris ficou famoso: “Paravam-me na rua”.

Após a sua atuação, na semi-final do Festival Eurovisão da Canção, o candidato falou por videochamada com Filomena Cautela, a apresentadora do ‘5 Para A Meia-Noite, a partir de Israel. “Fomos roubados”, gritou-lhe a apresentadora, de Lisboa.

Conan Osíris, que não ficou apurado para a final, ainda estava com o visual verde da dupla de estilistas Alves Gonçalves, com que subiu ao palco em Israel, quando falou ao telefone com a apresentadora da RTP, Filomena Cautela.

Foi a Filomena quem lhe ligou, mal acordou no dia seguinte. “Grande orgulho, foi lindo”, disse-lhe. “Fomos roubados”, considerou.

Bem-disposto, o cantor de ‘Telemóveis’ brincou: “Vim eu do Cacém para ser roubado”. Conan Osíris contou-lhe que para superar a tristeza já tinha comido “cinco pratos de massa”.

Filomena Cautela afirmou que, em Portugal, corria as notícias que, no ambiente da eurovisão Conan Osíris tinha dado nas vistas. “Anda toda a gente maluca contigo, aí”. O cantor sorriu e respondeu: “Acho que sim. Param-me na rua”.

Furor entre as redes sociais

Além de chamar a atenção entre o universo do Festival da Canção em Israel, o interprete português também foi dos mais falados nas redes sociais., em todo o mundo.

Segundo dados revelados pelo Facebook relativos a este festival, Conan Osíris foi o 8º concorrente mais comentado nesta rede social, desde o dia 15 de março até à véspera da sua prova, dia 13. A liderar o top estão Bilal Hassani, da França, Kobi Marimo, de Israel, e Miki, de Espanha. Todos eles apurados para a final da prova, que se esta noite de sábado, dia 18.

