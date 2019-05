O objetivo agora, segundo Conan, é melhorar nos ensaios gerais que acontecem na próxima segunda-feira, um dia antes do espetáculo em direto. Numa altura que as casas de apostas não lhe dão sequer a passagem à fase final.

Radio Latina 1 2 min.

Conan Osiris: "O ensaio foi uma merda"

O objetivo agora, segundo Conan, é melhorar nos ensaios gerais que acontecem na próxima segunda-feira, um dia antes do espetáculo em direto. Numa altura que as casas de apostas não lhe dão sequer a passagem à fase final.

Conan Osiris, o músico que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Tel Aviv, fez um segundo ensaio para a primeira semifinal do concurso que vai acontecer dia 14 de maio, próxima terça-feira.

Depois de o primeiro ensaio ter corrido bem, desta vez algo correu mal.

Após o segundo ensaio individual, transmitido através das redes sociais, o artista português deu uma conferência de imprensa onde expressou a sua frustração com o mesmo. Conan Osiris confessou que terá de melhorar a sua performance nos ensaios gerais, que terão lugar na próxima segunda-feira, dia 13.

Na conferência de imprensa, o cantor mostrou-se revoltado com a performance dizendo mesmo que “o ensaio foi uma merda”. Já o seu bailarino, João Reis Moreira, disse que “quando algo corre mal, o foco tende sempre a ir para as coisas negativas".

O objectivo agora, segundo Conan, é melhorar nos ensaios gerais que acontecem na próxima segunda-feira, um dia antes do espectáculo em direto.

Nenhuma das 11 casas de apostas online com palpites agregados no site Eurovision World coloca 'Telemóveis', de Conan Osiris, como uma das vinte favoritas ao apuramento para a final do Festival da Eurovisão (para chegar à final de Telavive, dia 18, a canção portuguesa teria de ser uma das dez primeiras da semifinal de dia 14), mas a surpreendente curva descendente de uma canção que começou por ser das mais notadas entre as 41 a concurso é agora mais pronunciada: estando já fora das canções que os apostadores acham que passarão à final.

Desde a chegada do artista português a Israel, Conan desceu cinco posições neste ranking de apostas, facto para o qual deverá ter contribuido a menor aceitação dos ensaios realizados domingo e divulgados no canal de Youtube do evento. Dos oito países que no passado domingo realizaram os seus primeiros ensaios em Telavive, foi a canção portuguesa que obteve a menor taxa de aprovação.

Também os trajes escolhidos pelos dois participantes levantaram muitas críticas mas Conan está seguro da escolha. "Em Portugal odiaram a roupa. Mas eu sinto que tenho de usar esta roupa porque fez parte de uma evolução, e fez parte do nosso processo, daquilo que concebi para a versão internacional desta atuação e desta música", disse.

Veja aqui o polémico segundo ensaio de Conan Osiris:

Ana Patrícia Cardoso

