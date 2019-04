O artista que vai representar Portugal chegou a estar entre os 10 concorrentes mais votados para ganhar a final europeia do Festival da Canção.

Conan Osiris já não é um dos favoritos à vitória na Eurovisão

Conan Osiris, o artista que vai representar Portugal na Eurovisão a 16 de maio tem vindo a descer nas preferências dos apostadores online. Segundo o site Eurovision World que reúne as apostas online, o cantor surge na 11ª posição. Apesar de faltar mais de um mês para o evento, a julgar pelas apostas, não parece ser desta que Portugal volta a trazer o troféu para casa, depois de Salvador Sobral, em 2016.

O cantor chegou a estar entre os 10 concorrentes mais votados para ganhar a final europeia do Festival da Canção, quando ganhou a final do Festival da Canção em Portugal, a 2 de março. Mas o 11° lugar garante-lhe apenas dois por cento de hipóteses de ser o grande vencedor, segundo o site de apostas online.

No início desta semana, os três favoritos são o holandês Ducan Laurance, com a música "Arcade" (26%), o russo Segey Lazarev, com "Scream" (11%), e o suíço Luca Hänni, com "She Got Me" (10%).

A final da Eurovisão acontece no próximo mês em Telavive, Israel, e a expectativa sobre o vencedor deste ano tem vindo a aumentar. Conan vai interpretar a música "Telemóveis" a 14 de maio, na primeira semifinal do concurso. Se passar à final, vai representar Portugal na grande final de dia 18.

Artistas, incluindo Roger Waters, desafiam Conan a boicotar evento

A final europeia do Festival da Canção está envolvida em polémica devido ao conflito israelo-palestiniano. Tal como tem vindo a acontecer com artistas de outros países, o representante de Portugal foi desafiado por várias associações de apoio à causa palestiniana e artistas portugueses a não participar no evento como protesto às sucessivas intervenções militates de Israel na Faixa de Gaza.

Também o ex-Pink Floyd, Roger Waters, pediu a Conan que fizesse "a coisa certa".

Ana Patrícia Cardoso