O cantor não passou da primeira semifinal em Telavive.

Radio Latina 1

Conan Osiris eleito o mais mal vestido da Eurovisão

O cantor não passou da primeira semifinal em Telavive.

Conan Osiris não pára de dar que falar. O cantor que divide opiniões em relação à sua música foi o representante português no Festival Eurovisão, em Telavive, Israel.

No entanto, apesar de ter chegado a ser um dos favoritos à vitória, Conan viu o sonho ficar pelo caminho na semifinal que aconteceu a 14 de maio.





Conhecido pela excentricidade da sua performance, 0 interprete da música "Telemóveis" acabou por receber um prémio pouco desejado. O prémio "Barbara Dex", isto é, foi eleito o mais mal vestido de todos os participantes.

Esta escolha é feita através da votação no site 'Songfestival.be' e já é uma tradição do festival. Depois de Conan, surge Tamta, do Chipre. Em terceiro lugar está Zena, da Bielorrússia, e de seguida Eliot, da Bélgica. Em quinto lugar está Tamara Todevska, da Macedónia do Norte.

O vencedor do Festival da Canção de 2019 foi o holandês Duncan Laurence com a música "Arcade".





Portugal não ficava em primeiro lugar desde 2006. Nesse ano, o grupo feminino Nonstop representou o país com o tema 'Coisas de Nada' e foi eleito o mais mal vestido. Reveja a atuação de Conan Osiris na semifinal em Telavive: