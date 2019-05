Como habitualmente, Conan atuará com o seu bailarino, João Reis Moreira, no dia 14 de maio, na primeira semi-final da Eurovisão, em Israel.

Conan, "o rapaz do futuro", já 'atuou' em Telavive

Como habitualmente, Conan atuará com o seu bailarino, João Reis Moreira, no dia 14 de maio, na primeira semi-final da Eurovisão, em Israel.

O primeiro ensaio de Conan Osiris, representante português no Festival Eurovisão da Canção, com a música "Telemóveis" foi realizado ontem na Expo Tel Aviv, onde se vai realizar o evento. Além de Conan, outros sete artistas de diferentes países que participam no concurso foram destacados, no domingo, para ensaiar as suas participações pela primeira vez. Eliot (Bélgica), Oto Nemsadze (Geórgia), Kate Miller-Heidke (Austrália), Hatari (Islândia), Victor Crone (Estônia), Katerine Duska (Grécia) e Serhat (San Marino).

Durante o ensaio do português, o palco vestiu-se de vermelho, num ambiente obscuro, onde saltavam rosas a desabrochar por entre arcadas pretas e rendilhadas nos ecrãs LED. A única outra cor no palco era o verde do vestuário de Osiris e do bailarino João Reis Moreira. Tal como nas atuações no Festival da Canção da RTP, em Portugal, a escada preta também estava presente no palco.

Como habitualmente, Conan atuará com o bailarino, João Reis Moreira, no dia 14 de maio, durante a primeira semi-final do concurso, em Telavive, Israel. Veja as imagens do ensaio captadas pela objetiva de Andres Puttin:

Horas após o ensaio, apontado por muitos como "pouco surpreendente" face às atuações no Festival da Canção, foi disponibilizado no YouTube o resumo em vídeo oficial. O clip já conta com 122 mil visualizações, sendo um dos mais comentados nas últimas horas.

Marco António Ribeiro