O embaixador da Guiné-Bissau com representação no Grão-Ducado, Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho, vai terminar até fim deste mês a sua missão diplomática de quatro anos na União Europeia, Bélgica, Países Baixos, Suíça e Luxemburgo.

Luxemburgo

Comunidade organiza despedida de embaixador da Guiné-Bissau

O embaixador da Guiné-Bissau com representação no Grão-Ducado, Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho, vai terminar até fim deste mês a sua missão diplomática de quatro anos na União Europeia, Bélgica, Países Baixos, Suíça e Luxemburgo.

Tido pelos guineenses como “o embaixador mais próximo da comunidade no Luxemburgo”, Mendes de Carvalho vai ser recebido este domingo no Luxemburgo, para uma cerimónia de despedida.

Embaixador Mendes de Carvalho Foto: Vasco Santos

O encontro está marcado na sede do CLAE, em Gasperich, entre as 14h e as 18h, sendo obrigatório o uso de máscara e o álcool gel à entrada.



Em jeito de balanço da sua missão, Mendes de Carvalho disse à Rádio Latina que conseguiu limpar tudo o que herdou de negativo e pôr o serviço consular a funcionar devidamente.



Na hora da despedida, o embaixador da Guiné-Bissau disse ainda que conseguiu o regresso do Banco Europeu de Investimento, com sede em Kirchberg, aos projetos no seu país e qualificou o seu trabalho com a comunidade como "satisfatório".

Mendes de Carvalho vai ser destacado como embaixador em Angola e será substituído pelo seu antecessor em Bruxelas, Alfredo Cabral.



A entrevista alargada pode ser ouvida abaixo.

Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.