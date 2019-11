Foi uma das vozes mais alegres da nossa estação emissora.

Comunidade despede-se de Marízia Ramos no sábado, em Esch-Lallange

O funeral de Marízia Helena Ramos, antiga locutora do programa Morabeza, da Rádio Latina, vai ter lugar no próximo sábado, dia 9, pelas 11:00, no cemitério de Esch-Lallange, confirmou fonte familiar. Uma hora e meia antes (9:30) tem lugar uma missa, na igreja Sacré Coeur (77, rue Z. Bernard), em Esch.

Marízia Helena Ramos, mais conhecida entre a comunidade cabo-verdiana por Marízia D’Nhe Helena, faleceu na passada sexta-feira, aos 47 anos.

Foi uma das vozes mais alegres da nossa estação emissora, tendo animado o programa Morabeza, dirigido à comunidade cabo-verdiana, durante cerca de 15 anos, ao lado do igualmente saudoso João da Luz.

Nos últimos anos, Marízia Ramos conduzia o programa "Sodad", na rádio Dudelange.

A direção e toda a equipa da Rádio Latina apresentam as mais sinceras condolências à família e aos amigos de Marízia, a quem diremos um até sempre.