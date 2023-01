Apesar de milhares de residentes portugueses ainda não estarem registados, a taxa é superior à média.

Comunais 2023

Mais de 11 mil portugueses recenseados. Faltam 64 mil

A 30 de dezembro último, eram 11.701 os portugueses inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho, segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e Integração.



O número corresponde a 15,4% do total de residentes lusos que preenchem os requisitos para votar em junho mas que ainda não estão recenseados. Apesar de cerca de 64.000 não estarem ainda registados, a taxa é superior à percentagem total de estrangeiros recenseados.

De acordo com os números do ministério, a 30 de dezembro havia 28.657 não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais, de um total de 256.401, o que equivale a uma taxa de 11,2%.

Listas de candidatos não podem ter mais de 50% de estrangeiros Os estrangeiros podem votar e ser eleitos nas eleições comunais luxemburguesas. Mas não podem ser maioritários numa lista de candidatos.

Questionado pela Rádio Latina sobre a evolução das inscrições dos portugueses, o ministério adianta que, entre 30 de outubro e 30 de dezembro de 2022, uma centena de residentes lusos se recensearam. Nesse período, os franceses foram os mais numerosos a fazê-lo: 321. Depois aparecem os portugueses, com 109 inscrições, os belgas, com 95, os alemães, com 77, e os italianos, com64. “As outras nacionalidades não ultrapassam a barreira dos 35 inscritos”, acrescenta.

Luxemburgueses e não-luxemburgueses serão chamados às urnas no próximo dia 11 de junho, naquelas que serão as primeiras eleições comunais do país em que não será exigida uma cláusula de residência aos estrangeiros. Têm, no entanto, de estar recenseados. Algo que podem fazer na comuna de residência ou através do portal MyGuichet. O prazo termina às 17h do dia 17 de abril.

