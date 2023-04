Contagem decrescente. Está prestes a terminar o prazo para o recenseamento dos não-luxemburgueses para as eleições comunais de junho. Tem até 17h de hoje para se inscrever. Se não o fizer, perderá a oportunidade de exercer o seu direito de voto.

Comunais 2023

Tic-tac. Tem até às 17h para se recensear

A inscrição é fácil e há duas opções: de forma presencial na comuna de residência ou sem sair lugar (desde que tenha um ecrã por perto), através do site MyGuichet.lu.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

As razões para votar são muitas: estará a decidir sobre o futuro da sua comuna de residência, a participar ativamente na política do país onde vive e a exercer um direito e um dever. Além disso, estará também a participar num momento histórico: é que estas serão as primeiras eleições comunais que não olham ao tempo de residência no país.

Além disso, apesar de o voto ser obrigatório, o Governo já referiu várias vezes que não são aplicadas multas e que “ninguém vai preso” se não votar, como ainda recentemente a ministra da Família, Corinne Cahen, disse à Rádio Latina.

Marcelo Rebelo de Sousa. “Portugueses têm uma vida de muito trabalho” no Luxemburgo O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou para a Rádio Latina a fraca adesão dos portugueses à campanha de inscrição nos cadernos eleitorais.

Outro aspeto importante é o facto de todos os eleitores poderem votar por correspondência, independentemente da idade ou estado de saúde. Portanto, se tem férias marcadas no mês de junho ou se vai estar ausente em trabalho ou por qualquer outra razão, não há problema. Pode recensear-se e pedir para votar antecipadamente (pedidos para votar a partir do estrangeiro devem ser feitos até dia 2 de maio e pedidos para votar a partir do Luxemburgo até 17 de maio).

Recenseie-se e vote. Os cadernos eleitorais fecham hoje, quando forem 17h em ponto.

Artigo: Diana Alves | Foto: BrAt82/Shutterstock