“Prometo, ninguém vai parar à prisão se não for votar [a 11 de junho de 2023, dia das eleições comunais]. Mesmo que esteja inscrito [nos cadernos eleitorais]”. A promessa é da ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, e foi feita aos microfones da Rádio Latina durante o 40° Festival das Migrações, que teve lugar este fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg.

Apelo ao recenseamento eleitoral dos estrangeiros

Comunais 2023. “Ninguém é detido se não for votar”. Promessa de Cahen

O voto no Luxemburgo é obrigatório para todos os luxemburgueses e passa também a ser obrigatório para os estrangeiros que se inscrevem.

De acordo com a lei eleitoral, as coimas variam entre "100 e 250 euros para quem não exercer a sua obrigação de voto. Em caso de reincidência, as multas são mais ‘pesadas’, oscilando entre 500 e 1.000 euros. Mas na prática, a lei não tem sido aplicada.

E, a ministra garante que caso alguém não possa votar no dia 11 de junho, não vai ser penalizado por isso.

Até à data, cerca de 11,7% dos potenciais eleitores estrangeiros estão inscritos nos cadernos eleitorais. Uma taxa que esperava maior já que agora, todos os estrangeiros residentes maiores de idade podem votar nas comunais, depois de o Governo ter abolido a cláusula de residência de cinco anos. Os cadernos eleitorais mantêm-se abertos até às 17h do dia 17 de abril.

Respondendo à pergunta sobre o que estará na origem deste aparente desinteresse dos não-luxemburgueses pela política local, a ministra Cahen cita em primeiro lugar o facto de muitos estrangeiros terem adquirido a nacionalidade luxemburguesa, deixando de constar nas estatísticos como estrangeiros.

Faltam ainda alguns meses para a realização do escrutínio e a governante está convicta de que a taxa de recenseamento eleitoral vai aumentar com o aproximar do dia 11 de junho.

