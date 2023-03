CSV e PSD unidos no Luxemburgo também no apelo ao recenseamento eleitoral dos portugueses.

Comunais 2023. “Comunidade não deve desperdiçar direito de voto”

CSV e PSD unidos no Luxemburgo também no apelo ao recenseamento eleitoral dos portugueses.

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, junta-se ao coletivo de personalidades políticas que apelam à inscrição dos portugueses nos cadernos eleitorais.



De passagem pelo Luxemburgo onde participou no congresso do Partido Cristão Social (CSV), o líder do PSD considerou, em entrevista à Rádio Latina, que este é um “direito que a comunidade não deve desperdiçar”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A eurodeputada do CSV, Isabel Wiseler-Lima, confia não compreender porque é que os portugueses não se mobilizam para participar com o seu voto nas eleições comunais de 11 de junho, tendo em conta a História ditatorial de Portugal.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O presidente e deputado do CSV, Claude Wiseler, alarga o apelo ao recenseamento eleitoral a todos os estrangeiros do país. O antigo ministro defende ser “importante para enriquecer a vida pública e política” do Luxemburgo. Realça ainda que metade dos membros do CSV são não-luxemburgueses.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os estrangeiros podem votar e ser eleitos nas eleições locais, mas para isso têm de se inscrever nos cadernos eleitorais até às 17h, do dia 17 de abril. Podem fazê-lo presencialmente, junto da comuna de residência, ou no portal Myguichet.lu.

A taxa de inscrição é de 12,5%, segundo o último levantamento publicado pelo Ministério da Família e da Integração. Entre os portugueses, a taxa de recenseaamento é de cerca de 16%.

Artigo: Manueal Pereira | Foto: João Pedro Domingos