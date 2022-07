O Luxemburgo é um dos países onde se demora mais tempo para pagar uma habitação de 100 m2.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 28 JUL 2022

Comprar casa de 100 m2 demora 15,8 anos de salários no Luxemburgo e 11,4 anos em Portugal

O Luxemburgo é um dos países onde se demora mais tempo para pagar uma habitação de 100 m2.

O Luxemburgo é o quarto país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), onde se demora mais tempo para pagar uma habitação de 100 m2.

De acordo com os cálculos apresentados no recente estudo “Tributação da habitação nos países da OCDE”, referente a 2020, para se comprar uma habitação de 100 m2 no Luxemburgo são precisos, em média, 15,8 anos de salários. Em 2000 o estudo que o mesmo tipo de imóvel era pago com seis anos de salários.

Já de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (Statec), os preços da habitação têm continuado a aumentar no Luxemburgo. No segundo semestre de 2022, o aumento global dos preços foi de 8%, um valor mais baixo do que o aumento de 10,5% no primeiro trimestre deste ano.

Ainda de acordo com os dados de 2020, os países onde se demora mais tempo para pagar uma habitação similar são a Nova Zelândia (18,7 anos), Coreia do Sul (16,6 anos) e Irlanda (16,1 anos).

Portugal aparece a meio da tabela, com uma média de 11,4 anos de salários. Os países onde se espera menos tempo para pagar uma habitação de 100 m2 são os Estados Unidos, com 4,1 anos de salários, seguida da Lituânia (6,5 anos) e Finlândia (6,7 anos).

Há menos empresas a abrir falência, mas será sol de pouca dura

Nos primeiros seis meses do ano, o Luxemburgo registou menos falências de empresas do que no mesmo período de 2021. A diminuição é de 21%, mas deverá ser sol de pouca dura.

Na primeira metade deste ano, 511 empresas fecharam definitivamente as portas. Em 2021, no mesmo período, foram 650, ou seja, mais 139 do que este ano, segundo dados comunicados pela empresa de gestão de crédito Creditreform.

No entanto, o organismo salienta que esta situação favorável não vai perdurar, até porque o Grão-Ducado não vai escapar ao desenvolvimento internacional, prevendo que no outono o número de falências registadas no país aumente consideravelmente. Até agora, o país beneficiou de medidas estatais e de vantagens estruturais para suportar a crise, mas, segundo a Creditreform, também no Luxemburgo, o número de falências deverá aumentar nos próximos meses.

Olhando novamente para os números da instituição, o setor dos serviços foi o que mais empresas perdeu: fecharam 356 sociedades, uma diminuição de cerca de 20% face ao primeiro semestre de 2021. Em segundo lugar surge o setor do comércio com 105 empresas a anunciar o encerramento, tratando-se aqui de uma queda de cerca de 21% em comparação com o ano anterior. O setor da construção viu 47 empresas a fecharem as suas portas. Uma diminuição considerável de 28% face aos primeiros seis meses de 2021.

“Portugueses são uma parte insubstituível das tropas luxemburguesas”, diz François Bausch

“Há muitos portugueses ao serviço do exército luxemburguês e eles representam uma parte insubstituível das tropas”. São palavras do ministro da Defesa, François Bausch, que, por essa razão, convidou a sua homóloga portuguesa a visitar o grão-ducado.

O convite foi feito no âmbito de uma reunião, por videoconferência, com a ministra da Defesa de Portugal, Helena Carreiras. Bausch sublinhou que, devido ao número e importância de portugueses nas forças armadas luxemburguesas, uma visita de Helena Carreiras ao Luxemburgo seria particularmente bem-vinda.

A reunião virtual teve lugar na quarta-feira, tratando-se da primeira entre os dois governantes. Num comunicado enviado às redações no final do encontro, o Ministério da Defesa refere que a reunião serviu para reiterar a vontade de prosseguir a “boa cooperação bilateral”.

Em cima da mesa estiveram assuntos como a cooperação entre Luxemburgo, Portugal e Cabo Verde. Do lado do grão-ducado, Bausch confirmou que o país vai continuar a apoiar o arquipélago, nomeadamente através do financiamento do treino de oficiais da marinha.

Helena Carreiras, por seu turno, frisou as necessidades cabo-verdianas em matéria de capacidades de reconhecimento e vigilância marítima. Razão pela qual Cabo Verde deverá vir a beneficiar do satélite de observação LUXEOSys que o o Luxemburgo vai lançar em 2023. A ideia é que o país africano tenha acesso às imagens captadas pelo satélite. Imagens de alta resolução, capazes de fornecer informações importantes tanto às autoridades cabo-verdianas, como às portuguesas, segundo o ministério. E se a ministra portuguesa está convidada para vir ao Luxemburgo, também François Bausch recebeu um convite para uma reunião, em Lisboa, já no próximo outono, com a ministra portuguesa e o ministro cabo-verdiano da Defesa.

Associações de proteção dos animais lançam alerta

Várias associações de proteção dos animais não estão satisfeitas com a situação atual e lançam um alerta, nomeadamente devido a asilos para animais sobrelotados e à falta de estruturas no norte do país para acolher os animais.

Daí terem endereçado ao ministro da Agricultura, Claude Haagen, uma série de recomendações, que passam pela elaboração de um plano nacional para enfrentar os problemas encontrados no terreno.

As organizações salientam que o Luxemburgo tem desde 2018 uma das leis de proteção dos animais mais modernas na Europa, mas que é preciso transpor essa lei para o terreno.

Para além de um plano nacional, as associações pedem ainda a realização de uma campanha de sensibilização para informar melhor a população sobre os direitos dos animais.

Uma outra reivindicação é que as comunas, com o apoio do Estado, assumam as despesas para castrar os animais e também para colocar um “chip” caso ainda não o tenham. Despesas que, para já, são suportadas pelas associações.

Covid-19 continua em queda. Menos 26% de infeções no Luxemburgo

Na última semana, o número de pessoas infetadas com covid-19, no Luxemburgo, desceu 26%, passando de 4.830 para 3.577, segundo o mais recente boletim de retrospetiva semanal do Governo.

Entre 18 e 24 de julho, o número de testes PCR realizados também diminuiu, de 13.200 para 10.500.

Além da descida de infeções, a última semana também trouxe boas notícias no que toca aos casos graves de covid-19. Não houve registo de qualquer morte ou hospitalização nos cuidados intensivos, durante esse período.

Coreia do Norte diz estar pronta para qualquer conflito militar com os EUA

A Coreia do Norte avisou os EUA que está pronta para qualquer conflito militar e ameaçou a vizinha Coreia do Sul com a "aniquilação" face a qualquer tentativa de derrubar o regime norte-coreano.

Num discurso para assinalar o Dia da Vitória, que marca o fim da Guerra da Coreia, em 27 de julho de 1953, o líder norte-coreano, Kim Jong-un frisou que as forças armadas do país estão totalmente preparadas para responder a qualquer crise.

Kim Jong-un acusou os Estados Unidos de aplicarem um "duplo padrão", qualificando as atividades de Washington de "provocadoras e ameaçadoras" ao conduzir "exercícios [militares] conjuntos de grande escala que ameaçam seriamente a segurança" da Coreia do Norte.

Descoberto o maior diamante dos últimos 300 anos

A empresa mineira Lucapa Diamond Company anunciou ter encontrado um diamante rosa puro numa mina em Angola, que acredita ser o maior descoberto nos últimos 300 anos, recebendo o nome de 'Rosa do Lulo'.

De acordo com o comunicado da Lucapa, Endiama e Rosas & Pétalas, parceiras na Sociedade Mineira Do Lulo, citado pela agência Lusa, o diamante de 170 quilates é um dos dois maiores diamantes já descobertos em Angola.

A pedra será vendida em leilões internacionais. Embora a "Rosa do Lulo" ainda precise de ser cortada e polida para atingir o seu valor total - um processo em que uma pedra pode perder 50% do seu peso, diamantes cor-de-rosa semelhantes atingiram preços elevadíssimos no passado.

Em 2017, o diamante "Pink Star", de 59,6 quilates foi leiloado em Hong Kong por cerca de 70 milhões de euros, e continua a ser, até agora, o diamante mais caro da história.

FLF proíbe adeptos de assistirem a provas durante dez anos

Um grupo de adeptos que invadiu o Stade de Luxembourg, numa partida de futebol entre o Luxemburgo e a Turquia, a 11 de junho, vai ficar proibido de assistir, ao vivo, aos jogos organizados pela federação de futebol durante 10 anos.

Esta quarta-feira, a Cidade de Luxemburgo anunciou, em comunicado, que serão acionadas sanções severas contra os espectadores que entraram em campo sem autorização durante o jogo e após o apito final.

O Comité Disciplinar da UEFA impôs uma multa de 5.000 euros à FLF, enquanto o organismo homólogo turco foi multado em 15.500 euros, devido arremesso de objetos por parte dos de seus adeptos, e em 5.500 euros por uso de artigos pirotécnicos.

Europeu feminino: Alemanha na final após vencer a França

A Alemanha, recordista de títulos, apurou-se ontem para a final do Campeonato da Europa de futebol feminino após bater a França, por 2-1, com um ‘bis’ de Alexandra Popp.

Em Milton Keynes, em Inglaterra, Popp, avançada e ‘capitã’ germânica, marcou aos 40 e 76 minutos, enquanto a França ainda chegou a refazer o empate através de um autogolo da guarda-redes Frohms, aos 44.

A Alemanha, oito vezes campeã europeia, garantiu um lugar na final de domingo, no Estádio Wembley, em Londres, onde vai defrontar a anfitriã Inglaterra, que na terça-feira, no primeiro duelo das meias-finais, goleou a Suécia, por 4-0.

Redação Latina | Lusa | Foto Anouk Antony