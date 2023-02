Como falar sobre cancro. “Tens de lutar”, “não te preocupes” e outras expressões a não usar

“Tens de lutar”, “não te preocupes” e “tenho pena de ti” são algumas das expressões a evitar quando se fala de cancro, de acordo com a Fundação Cancro.

“Tens de lutar”, “não te preocupes” e “tenho pena de ti” são algumas das expressões a evitar quando se fala de cancro, de acordo com a Fundação Cancro.

À margem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala este sábado, o organismo divulgou um guia para ajudar a falar sobre a doença. Na base estão relatos de 300 pacientes e familiares, contactados pela fundação ao longo do ano passado, assim como dicas de especialistas em psicologia oncológica.



Quanto àquilo que os pacientes consideram que lhes faz bem ouvir, a fundação aconselha a demonstrar que se está presente, perguntar como a pessoa está naquele momento, demonstrar apoio e amor, abraçar, admitir que não sabemos o que dizer, perguntar o que se pode fazer e dar tempo à pessoa com cancro para que responda.

Casos de covid-19 e de gripe voltam a subir no Luxemburgo

Após duas semanas de diminuição de casos de covid-19 e de gripe sazonal no Luxemburgo, os números voltaram a aumentar na semana passada.

Segundo o relatório semanal (entre os dias 23 e 29 de janeiro) do Ministério da Saúde publicado esta sexta-feira, o número de pessoas com teste positivo à covid-19 aumentou 14,5%, para 630 casos. Em mais de metade dos casos (52,5%), trata-se de reinfeções. Pessoas que já tiveram ‘covid’ e que voltaram a contrair o vírus.

A pandemia continua a matar. O Luxemburgo lamenta mais três óbitos associados à covid-19, menos dois [óbitos] do que na semana anterior (entre os dias 16 e 22). Mas em apenas duas semanas, morreram oito pessoas com ou por causa do vírus.

Também os casos de gripe sazonal aumentaram na semana passada, no Grão-Ducado, com o Ministério da Saúde a registar 182 casos. Na semana anterior tinham sido 147, o que representa um aumento de 24%.

Decisão do tribunal. Capital pode contratar seguranças privados. Uma violação da lei, para o Déi Lénk

A Cidade do Luxemburgo vai poder continuar a contratar seguranças privados, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo, depois de Ana Correia da Veiga e Guy Foetz, conselheiros do Déi Lénk, terem contestado a decisão do colégio de vereadores da capital.

O partido de esquerda lamenta a decisão do tribunal, considerando que esta permite à burgomestre da cidade, Lydie Polfer, “continuar a violar a lei e a constituição”. Dizem ainda que a ministra do Interior, Taina Bofferding, não fez nada caso apenas para assegurar as boas relações entre o LSAP e o DP.

Os conselheiros do Déi Lénk vão agora analisar a decisão do tribunal, para decidir se vão recorrer da decisão nos próximos 40 dias.

Luxemburgo. Uma pessoa detida em investigação a grupo imobiliário

Uma pessoa foi detida no Luxemburgo no âmbito de uma investigação a um grupo imobiliário. De acordo com o Ministério Público, a investigação foi aberta no início do mês de janeiro. Em causa, suspeitas de abuso de confiança, fraude e bancarrota fraudulenta.

Por ordem do juiz de instrução, cerca de quarenta investigadores da Polícia Judiciária fizeram na quarta-feira buscas em estabelecimentos financeiros, escritórios e domicílios no Luxemburgo.

A pessoa detida foi ouvida por um juiz de instrução e está em prisão preventiva. O Ministério Público fala numa “grande investigação”, que vai prosseguir. De acordo com o jornal online Reporter.lu, em causa está o grupo imobiliário Cenaro.

François Bausch fecha seis linhas de autocarros que fazem zonas industriais

O Ministério da Mobilidade encerrou seis linhas de autocarros que fazem o trajeto em zonas industriais, para transportar os funcionários que trabalham por turnos. A situação foi revelada pela OGBL, em comunicado, depois de uma reunião, esta quarta-feira, com o ministro da Mobilidade, François Bausch.

A central sindical congratula-se pelo facto de terem sido mantidas algumas linhas de autocarros, mas lamenta que o ministério tenha suprimido seis, sem apresentar transporte alternativo para os funcionários.

Cinco das seis linhas encerradas fazem ligação com a zona industrial de Colmar-Berg, provenientes de Rodershausen, Echternach, Bigonville, Martelange e Boulaide. A sexta linha faz a ligação entre Clervaux - Hosingen e a Sociedade Elétrica de Our, em Stolzembourg.

Primeira escola internacional pública da capital inaugurada esta sexta-feira

A mais recente escola internacional pública do Luxemburgo – e a primeira na capital – é inaugurada oficialmente na sexta-feira. Trata-se da Escola Internacional Gaston Thorn, que abriu as portas em setembro.

A escola foi batizada com o nome de Gaston Thorn, antigo primeiro-ministro e o primeiro luxemburguês a liderar a Comissão Europeia. De acordo com o Ministério da Educação, este foi o nome escolhido porque, tal como a nova escola, também Gaston Thorn representava os valores de uma Europa unida”.

A cerimónia de inauguração vai contar, entre outros, com o ministro da Educação, Claude Meisch, e com Alain Thorn, filho de Gaston Thorn.

OGBL reivindica um quadro claro em matéria de diálogo social nas escolas europeias

É preciso respeitar os direitos dos trabalhadores, tanto a nível nacional, como internacional. É o que reivindica a central sindical OGBL a propósito da situação nas escolas europeias sediadas no Luxemburgo mas cujos estatutos são estabelecidos pelo Conselho Superior Europeu em Bruxelas. De acordo com o sindicato, estes estatutos opõem-se em vários aspetos ao direito nacional, o que dá origem a certas incoerências.

Para melhorar a situação dos docentes que trabalham nas escolas europeias, a OGBL reivindica uma melhor colaboração com os sindicatos do país e mais transparência por parte do Conselho Superior Europeu, que deveria, no seu entender, aplicar o direito do trabalho luxemburguês.

Segundo a OGBL, os direitos e interesses dos assalariados das escolas europeias no Luxemburgo nem sempre são respeitados, nomeadamente no que diz respeito ao tempo de trabalho, ao salário ou ainda às missões levadas a cabo pelas delegações do pessoal.

Câmara de Comércio. Fernand Ernster sucede a Luc Frieden na presidência

Um dia depois de Luc Frieden ter sido nomeado oficialmente como cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV) ficou-se a conhecer o seu foi sucessor na presidência da Câmara de Comércio do Luxemburgo.

Fernand Ernster foi designado para substituir Luc Frieden. O político do CSV anunciou na quarta-feira à noite que iria abandonar os mandatos que ocupa em diversos conselhos de administração para se poder dedicar plenamente à campanha eleitoral. Note-se que as eleições legislativas ocorrem a 8 de outubro e que com esta nomeação, Frieden é o candidato do CSV a primeiro-ministro.

Fernand Ernster, que até agora era o vice-presidente da Câmara de Comércio, foi designado, por unanimidade, esta quinta-feira, sucessor de Frieden. O seu mandato irá até abril de 2024.

Capital. Começaram os trabalhos de reconversão do Hôtel des Postes

O Hôtel des Postes, situado na Place Hamilius, na Cidade do Luxemburgo, começou uma nova fase de reconversão. O edifício classificado como monumento nacional deixou de ser espaço dos correios e vai ser transformado em hotel, com inauguração prevista para final de 2024.

Depois do início das grandes obras, em agosto de 2022, os novos trabalhos visam agora desocupar o pátio interior e a ala central para recuperar o aspeto original do edifício.

O edifício vai continuar a pertencer à Post Luxembourg, mas o hotel será explorado pelo grupo imobiliário Artea. Falta ainda saber quem irá explorar os dois restaurantes, um bar, lojas, espaço de coworking e uma área de bem-estar.

Janeiro. Luxemburgo reduziu consumo de gás natural em 25%

No passado mês de janeiro, a redução do consumo de gás natural no Luxemburgo foi de 25,5% em comparação com o período de referência dos anos 2017 a 2022.

Este resultado ultrapassa largamente a meta de 15% de redução do consumo de gás natural, estabelecida em agosto de 2022 pela União Europeia. Desde essa altura, o Luxemburgo tem superado largamente, a cada mês, a redução acorda.

Quanto ao consumo de eletricidade, a diminuição no passado mês foi de -9,5%, também em comparação com o período de referência de 2017 a 2022. A diminuição tem sido contínua desde junho do ano passado.

Petição para aumento dos dias de licença para pais com crianças doentes vai a debate

A petição pública que reivindica mais dias de licença para os pais cujos filhos ficam em casa doentes vai a debate no Parlamento, já que juntou mais de 4.500 assinaturas, o número mínimo para levar o tema a discussão.

O peticionário defende que a licença por razões familiares deveria ser de 12 dias por ano e por progenitor e abranger os filhos até aos 13 anos de idade. Atualmente cada progenitor tem direito a 12 dias por criança até aos quatro anos.

O peticionário sublinha que nem toda a gente tem a ajuda dos avós ou de familiares para ficarem com os filhos quando estes ficam doentes, sendo que muitos acabam por tirar folga ou pedem uma baixa médica.

Contagem decrescente para mais um Festival das Migrações

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania regressa à LuxExpo. Após três anos de ausência naquele espaço devido à pandemia de covid-19, é em Kirchberg que o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai festejar o 40° aniversário nos próximos dias 25 e 26.

Em ano de eleições comunais (11 de junho), os visitantes não-luxemburgueses e residentes no país vão poder fazer o recenseamento eleitoral no festival do CLAE. Mas terão de ter consigo um cartão de identidade e o sistema de segurança online LuxTrust, como o token, por exemplo.

No Festival das Migrações está também incluído o Salão do Livro e das Culturas e o espaço de exposições Artsmanif. Ao todo, são cerca de 400 expositores, maioritariamente oriundos do mundo associativo.

Euromilhões vai sortear 100 milionários esta sexta-feira

Um ano depois, a "chuva milionária" do Euromilhões está de volta. O Euromilhões vai premiar, esta sexta-feira, 100 apostadores com um milhão de euros cada. A última vez que foi organizado este sorteio especial foi a 21 de janeiro de 2022, lembra a Loterie Nationale em comunicado.

Para participar, os apostadores irão receber um código alfanumérico constituído por quatro letras e cinco números. No Luxemburgo, a primeira letra desse código é "L" (para identificar o país), que será impressa no recibo normal de apostas com a designação do sorteio.

Este sorteio especial é gratuito e o seu prémio pode ser acumulado com o prémio do sorteio normal. Esta sexta-feira, estarão ainda em jogo um jackpot de 17 milhões de euros.

