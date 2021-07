O presidente da comissão, Gilbert Pregno, diz que não existe uma diretiva concreta sobre esta prática em eventos, considerando-a problemática e discriminatória.

Identificar vacinados, curados e testados com pulseiras é "discriminatório"

O presidente da comissão, Gilbert Pregno, diz que não existe uma diretiva concreta sobre esta prática em eventos, considerando-a problemática e discriminatória.

A Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCHD) está contra a prática de identificar pessoas vacinadas, curadas ou testadas com pulseiras coloridas para cada destas situações em eventos e festas.



Depois de a ministra da Saúde, Paulette Lenert, ter defendido, numa resposta parlamentar que esta prática não viola a proteção de dados, a Rádio Latina confrontou a CCHD sobre esta prática polémica.

O presidente da comissão, Gilbert Pregno, afirma que não existe uma diretiva concreta sobre esta prática em eventos e que identificar as pessoas é problemático e discriminatório.

O caso polémico surgiu numa questão parlamentar recente dos deputados do partido Pirata Sven Clement e Marc Goergen a Lenert. Em causa estão os organizadores de uma festa que identificaram os clientes com uma bracelete à entrada, com uma cor específica para as pessoas que estavam vacinadas, outra cor para quem estava recuperado e ainda cores diferentes para quem apresentou teste negativo ou autoteste no local.

Apesar de ter defendido a prática, a ministra da Saúde referiu que quem se sentir tratado de maneira contrária à lei pode recorrer aos tribunais.

