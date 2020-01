Conan Osíris reagiu com indignação, Carolina Deslandes fez uma canção a pedir justiça. Várias figuras públicas mostraram-se indignadas com as declarações de Suzana Garcia, no 'Você na TV'.

Comentadora da TVI arrasada por declarações sobre a morte de Giovani Rodrigues

Conan Osíris reagiu com indignação, Carolina Deslandes fez uma canção a pedir justiça. Várias figuras públicas mostraram-se indignadas com as declarações de Suzana Garcia, no 'Você na TV'.

Suzana Garcia, a advogada que comenta atualidade criminal no programa "Você na TV", da TVI, tem sido arrasada, nas redes sociais, por diversas figuras públicas, depois dos comentários que fez, naquele espaço televisivo, à morte do Luís Giovani dos Santos Rodrigues.

O jovem cabo verdiano, que estudava em Bragança, foi espancado à porta de uma discoteca a 21 de dezembro, por 15 pessoas "armadas com cintos de ferro e paus" e veio a falecer 10 dias depois, no hospital de Santo António, no Porto.

O caso gerou uma onda de indignação, na última semana, pelos contornos do crime e também pelo silêncio mediático, inicial, em torno morte de Luís Giovani.



Agora são os comentários da comentadora da TVI que estão a causar revolta. Na emissão de segunda-feira, 6 de janeiro, a advogada rejeitou que não se tivesse falado do caso, considerando que a menor cobertura mediática à agressão ao jovem se deveu ao período das festas de Natal e Ano Novo e classificando de "gentalha" aqueles que criticaram esse silêncio.

“Falou-se. Não se falou foi histericamente como esta gentalha queria que se falasse, segundo, as festividades estavam a acontecer quando tivemos notícia do facto”, disse, acrescentando ainda que "quando um branco foi morto pelos pretos não suscitamos aqui nenhum incidente racista não dissemos nada, da mesma forma nada tínhamos que dizer só porque a vitima foi um preto”.

Apesar de ter reconhecido que se tratou de um crime hediondo, Suzana Garcia defendeu que não deve haver um "tratamento especial", diferente do que é dado aos portugueses.

“Se eu exijo que os cidadãos que têm origens noutros países tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres que os portugueses têm, eu não posso depois exigir um tratamento muito especialzinho para quando um deles sofre um crime hediondo como este”, declarou, aludindo aos pedidos do governo de Cabo Verde para "celeridade" no "esclarecimento cabal", pelas autoridades portuguesas, da "trágica" morte do estudante.

Muitos, entre anónimos e figuras públicas, têm recorrido às redes sociais para se insurgirem contra as declarações de Suzana Garcia, que consideram promover o racismo.

"Desta vez é guerra", a reação de Conan Osíris

"Olá, TVI. Já não peço para pedirem desculpa por, desde que a Cristina [Ferreira] saiu, levarem todo o tipo de m**** nazi ao programa ['Você na TV']. Mas desta vez é guerra. Normalizar um crime desta natureza é guerra. O modo como puseram a m**** do Natal e do Ano Novo acima dum linchamento é guerra", afirmou ontem nos Instastories, da sua página de Instagram.



Outra das reações foi a do humorista Diogo Faro, que tal como Conan Osíris se enquadrou Suzana Garcia e os seus comentários numa tendência da TVI levar àquele programa convidados conotados com a extrema-direita.

"E se fosse o teu filho?"



A pergunta é de Carolina Deslandes, outra das personalidades que usou as suas redes sociais depois dos comentários da advogada.

A cantora gravou um vídeo com uma canção dedicada ao jovem assassinado, e acompanhado da legenda: "JUSTIÇA PARA GEOVANI. E se fosse o teu filho?





Também o futebolista Ruben Semedo interpelou diretamente a comentadora, via Instagram, com uma pergunta: "Porque caracteriza os cabo verdianos de ‘gentalha’?", questiona o jogador, num comentário que acaba a pedir "respeito" pelos que estão de luto pela morte do jovem e que recebe "aplausos" de outros jogadores, como William Carvalho ou Rafael Leão.

