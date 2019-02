O comediante norte-americano Jerry Seinfeld foi processado na sexta-feira por uma empresa que alegou ter-lhe comprado um Porsche de 1958 por 1,3 milhões de euros e descoberto posteriormente que o carro não era autêntico.

Comediante norte-americano Jerry Seinfeld processado por vender 'falso' Porsche

O processo da Fica Frio Limited foi deu entrada no tribunal federal de Manhattan contra o comediante, conhecido pelo seu amor por carros antigos.

Os representantes da Fica Frio pagaram 1,54 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) no leilão de março de 2016 em Amelia Island, no estado da Florida. O preço incluiu a comissão de 10% da casa de leilões.

O resumo do leilão da Porsche indicava que a viatura pertencia à "Coleção de Jerry Seinfeld" e que se tratava de um "exemplo impressionante de um raro e puro Porsche". A empresa alega ter descoberto que o carro não era autêntico.

De acordo com a queixa, Seinfeld terá deixado uma mensagem de voz em junho passado a pedir desculpa e a prometer um reembolso total. Contudo, segundo a empresa, o reembolso nunca foi feito. O advogado de Seinfeld, Orin Snyder, garantiu que o comediante agiu de boa fé.

"Ele pediu à Fica Frio provas para substanciar as alegações. A Fica Frio ignorou Jerry e entrou com uma ação", explicou Snyder em comunicado. Ainda assim, Snyder afirmou que Seinfeld "está disposto a fazer o que é certo e justo", e estar confiante de que o tribunal "apoiará a necessidade de um avaliador externo para examinar a proveniência do carro".

Lusa