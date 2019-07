Steve Wozniak diz que toda a gente devia sair das redes sociais.

Radio Latina 1

Co-fundador da Apple apela: “deixem o Facebook para sempre”

Steve Wozniak diz que toda a gente devia sair das redes sociais.

"O meu telemóvel pode estar a ouvir o que eu estou a dizer neste momento, quem sabe?" Steve Wozniak defende que todos deveriam abandonar as redes sociais se valorizam a sua privacidade.

Apanhado no aeroporto, Wozniak disse ao site TMZ que as pessoas deviam "encontrar uma forma de sair" definitivamente do Facebook. Há um ano, o co-fundador da Apple (já não está ligado à empresa), abandonou esta rede social.

A grande preocupação de Wozniak é a quantidade de dados recolhidos aos utilizadores. “Tudo sobre aquilo que você é… Quero dizer, é possível medir o batimento cardíaco de alguém por meio de lasers, eles conseguem ouvi-lo usando vários dispositivos. Quem sabe se o meu telemóvel está a ouvir o que eu digo, neste momento? A Alexa (aparelho da Amazon que providencia assistência médica especializada) tem estado nas notícias frequentemente”, refere. A única exceção são aqueles que beneficiam de estar no Facebook e que os ganhos superam os riscos.

Em 2018, Steve pediu a Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, para "deixar de colocar o dinheiro à frente dos valores morais”. Ou seja, que as redes sociais se tornassem mais claras e transparentes em relação às políticas de publicidade e a quem está a vender os dados dos utilizadores.

Mark Zuckerberg Foto: AFP

Foi ainda mais longe, sugerindo que cada um deveria ser o proprietário dos seu dados, dando - ou não - permissão para que se pudesse usar essa informação. No entanto, o co-fundador da Apple não acredita que Mark seja capaz de tomar uma posição desta dimensão. "Ainda não vi um passo à frente. Tenho visto o Zuckerberg dizer 'vamos fazer isto', 'vamos dar-vos mais opções', mas não ainda não fizeram nada de concreto".













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.