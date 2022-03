O aumento dos pedidos de reembolso e a redução dos funcionários são as causas principais destes atrasos.

Atualidade em síntese 16 MAR 2022

CNS. Reembolsos de faturas médicas com seis semanas de atraso

O aumento dos pedidos de reembolso e a redução dos funcionários são as causas principais destes atrasos.

Apesar da promessa do Ministério da Segurança Social, em maio de 2021, para acabar com os atrasos nos reembolsos da Caixa Nacional de Saúde (CNS), os pacientes continuam à espera do pagamento das faturas médicas.

O novo ministro da tutela, Claude Haagen, confirmou numa resposta parlamentar ao déi Lénk que os atrasos ainda persistem atualmente e que, em média, são precisas seis semanas para efetuar os pagamentos.

Sobre os motivos dos atrasos nos pagamentos das faturas médicas, o ministro aponta o aumento dos pedidos de reembolso e a redução dos funcionários, por causa da pandemia ou por causa da transferência para outros serviços internos. Somam-se a isso os problemas de recrutamento, com funcionários que não apresentam as qualificações exigidas.

Quanto aos cheques de reembolsos superiores a 100 euros, Claude Haagen garante que vão poder continuar a ser levantados nos correios.

Questionado sobre o desenvolvimento do chamado sistema 'tiers-payant', que vai permitir aos pacientes pagar apenas a parte da fatura não reembolsável, o ministro lembra que está previsto para 2023. Antes do lançamento deste sistema, Claude Haagen garante que haverá fases de teste.

Horeca pede ajudas financeiras devido a aumento dos preços da energia

Numerosas empresas do setor da Horeca estão confrontadas com o forte aumento dos preços da energia, tanto a nível da eletricidade, do gás ou ainda do gasóleo de aquecimento.

Para a Federação Nacional dos Hoteleiros, estes aumentos não podem ser compensados pelos consumidores. Daí os profissionais do setor estarem a abdicar de uma parte da sua margem.

Para além disso, muitos dos trabalhadores de restaurantes, cafés e bares não podem recorrer aos transportes públicos, que são gratuitos, mas não têm horários compatíveis. Uma situação que leva alguns funcionários a ponderar se não valeria a pena deixar de trabalhar neste setor, referem os responsáveis.

A federação estima que as ajudas financeiras do Estado para as pessoas mais vulneráveis, que não trabalham, fazem todo o sentido. No entanto, acrescenta que é preciso criar vantagens para as pessoas que trabalham e que vêem o seu poder de compra diminuir devido ao aumento dos preços da energia.

Daí o setor da Horeca reivindicar que o Governo adote medidas para apoiar as empresas deste setor e os seus trabalhadores que já muito foram prejudicados durante a crise sanitária.

Delinquência envolvendo menores aumenta no Luxemburgo

Os assaltos com violência, as ameaças ou ainda o uso de armas envolvendo jovens menores aumentou 50% no ano passado em comparação com 2019.

Um dado avançado pelos ministros da Justiça e da Segurança Interna em resposta parlamentar ao partido cristão social (CSV).

No entanto, os ministros Sam Tanson e Henri Kox acrescentam que não foi só a delinquência juvenil que aumentou. Registou-se também um aumento de 48% junto dos adultos.

Relativamente aos menores, os ministros salientam que, no entanto, não há registo de grupos organizados de crime no país.

Ucrânia. Kiev e Moscovo dão sinais de esperança num acordo

As autoridades russas e ucranianas deram hoje sinais de esperança num acordo que permita pôr fim à guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro, apesar de admitirem dificuldades nas negociações.

Horas depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter admitido que as exigências da Rússia estão a tornar-se “mais realistas”, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, admitiu que há “alguma esperança” num compromisso.

“Concentro-me nos relatórios que os nossos negociadores nos estão a dar. Dizem que as negociações não são fáceis, por razões óbvias, mas há alguma esperança de um compromisso”, disse Serguei Lavrov numa entrevista a uma televisão russa, citada pela agência espanhola Europa Press.

Representantes ucranianos e russos deverão retomar hoje a sessão negocial que iniciaram na segunda-feira, por videoconferência, para tentar terminar a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde início da guerra na Ucrânia

Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia desde o início da invasão do país pelo exército russo, segundo o último relatório publicado hoje pela Procuradoria-Geral ucraniana.

Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia mata pelo menos cinco ucranianos por dia, refere a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, num documento publicado pela Interfax-Ucrânia.

Hoje, o número oficial ultrapassou as 100 crianças, mas os dados não são definitivos, já que o Ministério Público e as forças de segurança não conseguem fiscalizar a situação nos pontos problemáticos e nos territórios temporariamente ocupados.

Não há grande Interesse na vacina Novavax no Luxemburgo

A nova vacina Novavax não atingiu os objetivos esperados pelas autoridades sanitárias. Até agora somente 157 pessoas quiseram ser vacinadas com este fármaco contra a covid-19. Uma informação avançada pelo Alto Comissário da Proteção Nacional e responsável pela organização da campanha de vacinação, Luc Feller, à rádio estatal 100,7.

Esta vacina começou a ser administrada a 1 de março no Grão-Ducado.

Vendida sob o nome Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina de subunidade. Contém uma pequena componente do vírus (e não o vírus inteiro como as vacinas mais tradicionais), obrigando o corpo a desencadear uma resposta imunitária.

As autoridades esperavam que este fármaco pudesse ser "uma alternativa" para os mais reticentes em se vacinar com as vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).

No entanto, até à data, somente 157 pessoas aderiram a esta vacina anti-covid, o quinto fármaco aprovado na União Europeia.

Covid-19: Alemanha regista novo recorde da incidência com mais de 1.600 infeções

A Alemanha voltou a registar um novo recorde consecutivo da incidência do novo coronavírus e ultrapassou pela primeira vez as 1.600 infeções por 100 mil habitantes, enquanto o parlamento debate hoje um projeto para modificar a lei sobre proteção de doenças infecciosas.

As autoridades de saúde alemãs relataram cerca de 263 mil novos casos positivos e 269 mortes nas últimas 24 horas. Há uma semana foram registados perto de 216 mil novas infeções e 314 óbitos.

Enquanto isso, o Bundestag debate hoje o projeto de modificação da lei covid. No domingo está previsto entrar em vigor um alívio da maioria das restrições. Mas as medidas básicas de proteção, como o uso de máscara em hospitais ou transporte público vão manter-se.

No entanto, dado o avanço da sexta onda da pandemia de covid-19, a maioria dos Estados federais quer manter as medidas de proteção, pelo menos até 2 de abril, quando expira o período de transição que foi estabelecido pelas autoridades.

Agência antidoping do Luxemburgo não registou nenhum caso positivo em 2021

A Agência Antidoping do Luxemburgo (ALAD) não registou nenhum caso positivo entre atletas em 2021. Esta é a principal conclusão do seu relatório anual de 2021, divulgado esta terça-feira.

Segundo os números do relatório, foram feitos no ano passado 230 testes a atletas de elite luxemburgueses de diferentes modalidades. A maioria, 196, foram testes à urina realizados no Luxemburgo e 34 foram feitos no estrangeiro.

Do total, 114 ocorreram durante competições e 116 aconteceram sem pré-aviso e fora das competições. A Agência Mundial Antidopagem foi responsável por 55 destas fiscalizações a atletas luxemburgueses no âmbito de competições internacionais.

Benfica vence Ajax e está nos 'quartos' da Liga dos Campeões

O Benfica qualificou-se ontem para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer por 1-0 o Ajax, em Amesterdão, em encontro da segunda mão dos ‘oitavos’.

Depois do empate 2-2 na Luz, um golo do avançado uruguaio Darwin Núñez, aos 77 minutos, na sequência de um livre de Grimaldo, selou o triunfo dos ‘encarnados’.

Na fase seguinte, também já estão os alemães do Bayern Munique, os ingleses do Liverpool e do Manchester City, ‘carrascos’ do Sporting, e os espanhóis do Real Madrid e do Atlético de Madrid.

