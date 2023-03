Para as pessoas que necessitam de várias sessões de psicoterapia, as despesas são elevadas. Daí esta criação deste reembolso suplementar.

Radio Latina 7 min.

Atualidade em síntese 30 MAR 2023

CNS propõe reembolso suplementar para consultas de psicoterapia

Para as pessoas que necessitam de várias sessões de psicoterapia, as despesas são elevadas. Daí esta criação deste reembolso suplementar.

Os pacientes que têm consultas de psicoterapia vão poder beneficiar de um reembolso suplementar para limitar os encargos financeiros.

As consultas de psicoterapia são, atualmente, parcialmente reembolsadas por parte da Caixa Nacional da Saúde (CNS) desde o dia 1 de fevereiro. Setenta por cento da consulta, no valor de 144 euros por hora, é comparticipada pela CNS. Feitas as contas, uma sessão de psicoterapia passou a custar cerca de 44 euros ao paciente.

Psicoterapia. CNS começa a reembolsar consultas É oficial. As consultas de psicoterapia são comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

No entanto, a CNS diz estar consciente que mesmo assim, para as pessoas que necessitam de várias sessões de psicoterapia, as despesas são elevadas. Daí a decisão de criar um reembolso complementar por parte da CNS, mas sob algumas condições.

Para poder beneficiar desta ajuda é preciso fazer um cálculo. Se a participação pessoal for acima de 2,5% do rendimento tributável, então a Caixa Nacional da Saúde irá comparticipar a parte que excede.

Para as crianças e jovens até aos 18 anos, as consultas ficam a custo zero.

Casos de covid diminuem 12,3% e gripe 15,1%

Os casos positivos de covid-19 diminuíram 12,3% na semana de 20 a 26 de março, passando para 1.549 infeções, quando na semana precedente havia 1.767 casos.

Segundo a atualização feita esta quinta-feira pelas autoridades sanitárias, 58,2% dos casos são reinfeções de pessoas em menos de 90 dias, sendo que o resto serão casos de pessoas reinfetadas em mais de 90 dias ou de pessoas com caso positivo pela primeira vez. Houve ainda seis mortes associadas à covid a lamentar, com uma média de 78 anos. Nos internamentos, havia uma média diária de 19 pessoas nos cuidados normais e uma pessoa nos cuidados intensivos, com uma média de 65 anos.

Nos casos de gripe, houve também uma diminuição, de 15,1%, para 467 casos, quando na semana precedente os laboratórios tinham registado 550 casos. Atualmente, o vírus da gripe tipo B é a predominante.

Criação de comissão de inquérito à gestão da pandemia debatida em junho

O debate sobre a criação de uma comissão de inquérito independente à gestão da pandemia da covid-19 já tem data marcada. A discussão, que surge na sequência de uma petição pública, está agendada para o dia 7 de junho, segundo informação divulgada pela Câmara dos Deputados.

A iniciativa, da autoria de Amar Goudjil, foi assinada por cerca de 5.000 pessoas, que apoiam a abertura de uma comissão de inquérito à gestão da pandemia da covid-19.

Mais concretamente, Amar Goudjil pede “comissão de inquérito pluridisciplinar e independente à realidade sanitária, estatística, científica e política durante o período da covid-19 no Luxemburgo”. Um dos aspetos que gostaria de ver investigados diz respeito aos efeitos indesejáveis e secundários da vacina anticovid.

Tomou a vacina contra a covid-19? Arrepende-se ou voltaria a tomar?

Após três anos, as poucas restrições ligadas à covid, que ainda estavam em vigor, vão sair de cena.

A nova lei covid começa a ser aplicada no sábado, pondo fim ao isolamento dos infetados e ao uso obrigatório da máscara em lares de idosos e hospitais.

Tomou a vacina contra a covid-19? Arrepende-se ou voltaria a tomar? Nova ‘lei covid’, fim do isolamento e da máscara obrigatória e a vacinação contra a covid-19. São assuntos em debate no Linha Aberta de hoje. Participe a partir das 11h30.

Mas, até ao final do ano, continuarão em vigor algumas regras relacionadas com a vacinação. A lei vai continuar a permitir a vacinação e as farmácias, por exemplo, vão continuar a ter autorização para administrar a vacina a pessoas com mais de 16 anos.

“Husky Technologies” tenciona suprimir 155 postos de trabalho

A empresa “Husky Technologies”, sediada em Dudelange, deverá suprimir 155 postos de trabalho. Uma informação avançada pelas centrais sindicais OGBL e LCGB que reivindicam em conjunto, um plano de manutenção no emprego.

A razão apontada para esta reestruturação é o facto de a empresa deixar de produzir certos produtos. Para os sindicatos, após o anúncio da empresa Dupon Tejin Films de querer suprimir 160 postos de trabalho, este corte é mais um rude golpe na indústria no país, em poucas semanas.

Num comunicado, as centrais sindicais sublinham que recusam qualquer negociação sobre um plano social, mas reivindicam a criação de um plano de manutenção no emprego, a fim de evitar que muita gente vá para o desemprego.

90 empresas pediram desemprego parcial em março

No Luxemburgo, 90 empresas apresentaram candidatura para desemprego parcial, em março, a fim de poderem beneficiar desta medida em abril.

Dos 90 pedidos de candidatura feitos pelas empresas, 74 obtiveram um parecer favorável, após a análise dos dossiers apresentados. Deste total, 55 candidaturas são de caráter temporário, 12 delas devem-se a razões estruturais, e as restantes sete empresas, apresentaram a candidatura por motivos de dependência económica.

De referir que a candidatura destas 74 empresas ao desemprego parcial envolve um total de 7.566 trabalhadores, com trabalho a tempo inteiro.

Comparando com o mês de fevereiro, houve menos sete empresas a pedir o desemprego parcial.

Não vai haver alterações no ensino fundamental antes das eleições legislativas

Nada vai mudar no sistema do ensino fundamental antes das eleições legislativas. Esta foi a principal conclusão do debate público sobre a petição que reivindica um sistema mais adaptado às necessidades das crianças.

Uma das propostas era reduzir o número de alunos por turma para 16.

Mas segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, há atualmente em média 14,8 alunos por turma no ensino fundamental. Um número abaixo das médias dos países vizinhos, da Suíça e dos Países Baixos.

Conclusão: não vai haver alteração no ensino fundamental, pelo menos para já. Segundo Claude Meisch, cabe aos diferentes partidos políticos posicionarem-se sobre a matéria, mas sublinha que ainda há margem para melhorar, sobretudo no que diz respeito à ligação entre os diferentes atores implicados na educação das crianças.

Luxemburgo não tenciona proibir TikTok aos funcionários do Estado

Para já o Luxemburgo não tenciona proibir os funcionários que trabalham para o Estado de terem a aplicação TikTok nos seus computadores de trabalho. Uma informação avançada pelo primeiro-ministro e ministro da Digitalização, Xavier Bettel, numa resposta parlamentar.

França, Países Baixos e Noruega aderiram a uma lista crescente de países que recentemente emitiram a ordem de proibir o uso do Tiktok em computadores do Governo, à medida que as preocupações aumentam sobre a privacidade e a segurança da aplicação. Também as instituições europeias proíbem os seus colaboradores de instalarem este dispositivo nos seus aparelhos de trabalho.

Xavier Bettel sublinha que, para já, o Luxemburgo não vai enveredar por esse caminho, mas que vai averiguar a evolução da situação.

Sete detidos suspeitos de planear ataque terrorista na Bélgica

Sete pessoas, cinco de nacionalidade belga, um turco e um búlgaro, foram detidas ontem na Bélgica, em duas investigações sobre “possíveis ataques terroristas”, adiantou o Ministério Público federal.

Os suspeitos, a maioria na casa dos 20 anos, foram detidos na madrugada de segunda-feira, durante uma operação contra movimentos ‘jihadistas’ que visou jovens radicalizados.

O Ministério Público Federal anunciou oito detenções na terça-feira de manhã, sendo que um dos suspeitos foi libertado.

Os alvos potenciais destes terroristas não foram determinados nesta fase.

Papa Francisco hospitalizado com infeção respiratória

O Vaticano anunciou que Papa Francisco foi ontem internado devido a uma infeção respiratória e que precisará de ficar “alguns dias” no hospital.

A mais recente informação, fornecida pela agência de notícias italiana ANSA, refere que Francisco não tem qualquer problema cardíaco, que todos os exames marcados, estavam relacionados com o aparelho respiratório e que o seu estado de saúde não inspira preocupação.

O papa afirmou já que poderá abdicar do cargo, como fez o seu antecessor, Bento XVI, se o seu estado de saúde o impedir de continuar a fazer o seu trabalho.

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto |