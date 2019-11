É o mais recente tema do último álbum do rapper, "Jesus Is King".

"Closed on Sunday". Nova música de Kanye West é a mais 'familiar' até hoje

Kanye West prometeu e cumpriu. O vídeo de 'Closed On Sunday' foi lançado em plena celebração do dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos.



O rapper/produtor, que criou o "Sunday Service", o equivalente a uma missa acompanhado por um coro, provocou o lançamento de "Closed on Sunday" no Twitter antes de lançar o vídeo.

Nas imagens, West é visto com a família, Kim Kardashian e os quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm entre uma formação rochosa.

Outros membros da família também aparecem, nomeadamente, a sogra Kris Jenner, a cunhada Kourtney Kardashian e o pai Ray West.



Novo álbum envolto em polémica

Com a chegada do novo álbum, o muito antecipado 'Jesus is King', o rapper e designer de moda tem dado algumas entrevistas para promover o seu trabalho e, no programa de rádio Apple Music Beats 1, fez revelações surpreendentes.

Ao discutir o próprio processo de criação, Kanye admitiu que pediu às pessoas que colaboraram no álbum para que não tivessem relações sexuais antes do casamento.

"Houve momentos em que lhes pedi que não o fizessem enquanto estávamos a trabalhar. Também pedi a quem tinha outros projetos para os deixar e fixarem as atenções apenas no álbum. Decidi que tínhamos de estar concentrados e jejuar - famílias que rezam juntas ficam juntas."

O peculiar pedido tem a ver com o seu historial, admite. O rapper contou que foi exposto a pornografia quando ainda era criança.

Ana Patrícia Cardoso