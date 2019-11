A supermodelo dos anos 90 é fã das peças de cerâmica portuguesa que tem colecionado ao longo dos anos.

Claudia Schiffer vai criar coleção de louça para a Bordallo Pinheiro

Claudia Schiffer anunciou que vai desenvolver uma coleção exclusiva para a Bordallo Pinheiro, a marca portuguesa da qual se confessa grade fã e colecionadora.

A novidade foi anunciada na sua conta de Instagram e onde a supermodelo alemã avança que esta coleção especial estará disponível no próximo ano.

“Tem sido muito divertido partilhar ideias com a equipa” da marca, acrescenta. Em breve, Claudia Schiffer promete dar mais novidades.



Por seu turno, também os responsáveis pela marca portuguesa anunciaram nas suas redes sociais a satisfação em ter a colaboração de Claudia Schiffer.

“É com enorme entusiasmo que partilhamos esta novidade! Claudia Schiffer, ícone da moda à escala global, irá lançar em exclusivo no próximo ano, uma coleção em parceria com a Bordallo Pinheiro. Fiquem atentos!”, escreve a marca.





Em Setembro, a alemã já tinha publicado uma fotografia no Instagram onde surgia à mesa mostrando várias cerâmicas Bordallo Pinheiro, com a legenda “algumas das minhas coisas favoritas”, e no final com a menção da empresa portuguesa.

A fábrica de cerâmicas Bordallo Pinheiro deve o seu nome ao famoso escultor português que criou as originais e divertidas peças, no final do século 19 e que ainda hoje são um sucesso.