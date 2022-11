O ministro da Educação, Claude Meisch, reúne-se esta segunda-feira com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, em Lisboa.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 07 NOV 2022

Claude Meisch em Portugal para reforçar o ensino de português no Luxemburgo

O ministro da Educação, Claude Meisch, reúne-se esta segunda-feira com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, em Lisboa.

A reunião tem como objetivo “passar em revista e reforçar a cooperação no âmbito da escolarização de alunos lusófonos no Luxemburgo, bem como a promoção da língua e cultura portuguesas no ensino básico e secundário no Grão-Ducado”, segundo informação avançada pelo Governo português.



À margem da reunião serão assinados dois instrumentos que reforçam o ensino do português no Luxemburgo: a Convenção sobre o ensino a adultos em língua portuguesa, que vai permitir organizar a formação de base de adultos no Luxemburgo em língua portuguesa, e a Declaração conjunta luso-luxemburguesa sobre o Ensino e promoção da Língua, e interculturalidade.

Moradores de Grevenmacher, Remich, Mondorf e mais 12 comunas recebem teste de sistema alerta

O sistema nacional de alerta à população é testado novamente esta segunda-feira. Trata-se do teste mensal de sirenes, da aplicação móvel GouvAlert e das mensagens de texto.

O alerta em casos de desastres ou catástrofes naturais é testado em 15 comunas: Biwer, Bous, Contern, Dalheim, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert, Mondorf-les-bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wormeldange.

Apenas as pessoas com telemóveis ligados a base telefónica das comunas em questão é receberão o SMS: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".

Index. Medida de coesão social com mais de cem anos

É uma medida centenária. O mecanismo de indexação salarial – a “escala móvel dos salários”, na designação técnica – existe no Luxemburgo há 101 anos.

Começou por abranger apenas os trabalhadores dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses e os da Função Pública, em 1921. Algumas décadas depois, em 1975, foi generalizado a todos os trabalhadores. Guillaume Osier, do Instituto Nacional de Estatística (Statec), define-a como uma “medida de coesão social”. Oiça aqui as declarações.

O index é acionado quando há um aumento dos preços de 2,5% face à última adaptação dos salários.

Já há teto para os sem-abrigo do Foyer Ulysse

Depois de a Caritas ter lamentado a falta de apoio na procura por um novo teto para os sem-abrigo que frequentam o Foyer Ulysse, em Bonnevoie, a solução parece ter sido encontrada.

Confirmando uma informação inicialmente avançada pela RTL, o Luxemburger Wort noticiou entretanto que os sem-abrigo do Ulysse deverão ser albergados, precisamente, no antigo edifício do Wort, em Gasperich. Edifício que serviu também de casa à Rádio Latina entre 2014 e 2021.

O atual Foyer Ulysse, que acolhe cerca de 40 pessoas, fechará as portas no próximo mês de julho. O antigo edifício do Wort deverá estar pronto para acolher os sem-abrigo já em maio, segundo o jornal. Desde o mês de setembro que o edifício da rue Christophe Plantin dá teto a refugiados.

Princesa Alexandra. Única filha do casal grão-ducal vai casar na primavera

A princesa Alexandra, a única filha do casal grão-ducal, vai casar na primavera. O anúncio foi feito esta manhã em comunicado, pelo Marechal da Corte, sem fazer referência a uma data.

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa revelam no documento que o noivo é Nicolas Bagory. O futuro genro dos soberanos nasceu no dia 11 de novembro de 1988 e cresceu na Bretanha, em França. Depois de estudar Ciências Políticas e Estudos Clássicos, trabalha atualmente na criação de projetos sociais e culturais.

Henri e Maria Teresa têm cinco filhos. Depois do Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, nasceram Félix, Louis, Alexandra e Sébastien.

Differdange vai reduzir ainda mais a iluminação das ruas

A comuna de Differdange vai economizar ainda mais o seu consumo de energia. A autarquia refere em comunicado que vai reduzir gradualmente a iluminação pública em todas as ruas da comuna.

Na prática, um terço dos postes de luz vai ficar apagado à noite. Esta medida será implementada de forma gradual, ao longo das próximas semanas em várias ruas ao mesmo tempo.

Para fazer face à atual crise energética, a autarquia de Differdange já tinha reduzido a iluminação e a temperatura de aquecimento dos edifícios públicos. Os responsáveis anularam ainda a tradicional pista de gelo e diminuíram as iluminações de Natal.

Projeções apontam para anos mais quentes registados entre 2015 e 2022

Se as projeções para este ano se confirmarem, os oito anos de 2015 a 2022 serão os mais quentes jamais registados. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial, da ONU.

Com uma temperatura média estimada de 1,15°C superiores à da era pré-industrial, o ano de 2022 deverá classificar-se "apenas" como o quinto ou o sexto dos anos mais quentes, devido à influência não habitual, pelo terceiro ano consecutivo, do fenómeno oceânico La Niña, que provoca uma baixa das temperaturas. Mas a organização frisa que isto não altera a tendência a longo prazo. É apenas uma questão de tempo até haver um novo ano mais quente.

A 27ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP27) arrancou ontem em Sharm el-Sheikh, no Egito. Até dia 18 de novembro, decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais vão discutir medidas para tentar travar o aquecimento do planeta, limitando o aquecimento global a 2ºC, e se possível a 1,5ºC, acima dos valores médios da época pré-industrial.

COP27 começa hoje no Egito quando se multiplicam avisos de catástrofe

Representantes de quase 200 países vão passar por Sharm el-Sheik, no Egito, nos próximos dias para debater as alterações climáticas e a luta contra o aquecimento global no âmbito da 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas

Xavier Bettel é um desses participantes. O primeiro-ministro vai estar hoje e amanhã em Sharm el-Sheik. Já a ministra do Ambiente, Joëlle Welfring vai estar na conferência entre os dias 15 e 18 de novembro.

A COP27 mantém o objetivo de limitar o aquecimento global a dois graus celsius e se possível a um e meio. Mas acontece no meio de uma crise política, energética, alimentar e económica provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Situação que a própria ONU admite que pode levar a um retrocesso nas promessas e compromissos que alguns países fizeram no passado.

Yuriko Backes participa nas reuniões do Eurogrupo e Ecofin

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, representa o Luxemburgo nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN), a ter lugar em Bruxelas hoje e amanhã.

Na reunião do Eurogrupo, Yuriko Backes e os homólogos europeus vão avaliar a mais recente evolução económica e as perspetivas para a zona do euro. O objetivo é refletir sobre o futuro da coordenação das políticas orçamentais relativamente à moeda única europeia. Os ministros trocarão ainda pontos de vista sobre os projetos de planos orçamentais apresentados pelos Estados-membros.

No conselho ECOFIN, os 27 ministros das Finanças vão examinar o impacto económico e financeiro da agressão da Rússia contra a Ucrânia, nomeadamente a luta contra o aumento dos preços da energia. Desde o início da guerra, este é um ponto que figura regularmente na ordem do dia das reuniões deste Conselho.

TAP prevê cancelar até sete voos por dia a partir de 15 de novembro

A TAP prevê cancelar até sete voos por dia, entre 15 de novembro e 31 de dezembro. Em causa está a alteração da operação de inverno. Num comunicado divulgado no fim de semana, a companhia refere que "os passageiros afetados serão informados diretamente e de forma atempada pela TAP, com indicação da solução de viagem alternativa".

A transportadora aérea justifica os cancelamentos com "vários constrangimentos", provocados pelos "efeitos da mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa, migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano e, ainda, por não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri".

Além destes cancelamentos, está também marcada greve dos tripulantes da companhia para os dias 8 e 9 de dezembro.

Gazprom mantém remessa de gás para a Europa nos 42,6 milhões de metros cúbicos

O grupo russo Gazprom anunciou que mantém a remessa de 42,6 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa através da Ucrânia.

Um representante da Gazprom, citado pela agência de notícias russa TASS, disse que os fornecimentos são realizados "de acordo com os pedidos confirmados".

Trump volta a dar sinais de que vai candidatar-se às presidenciais de 2024

Donald Trump voltou a dar sinais de que pretende candidatar-se às eleições presidenciais de 2024 pelo Partido Republicano.

Durante um comício em Miami-Dade, no sul da Flórida, Trump disse que se candidatou duas vezes e "ganhou duas vezes", referindo-se às eleições de 2016 e 2020, na última das quais perdeu para Joe Biden, embora continue a repetir, sem provas, de que houve fraude eleitoral.

Perante os apoiantes, o ex-presidente disse que, para que o país seja bem sucedido, seguro e glorioso, provavelmente terá de candidatar-se novamente. O ex-Presidente foi o protagonista de um comício de campanha republicana com o senador da Flórida Marco Rubio, que nas eleições intercalares de terça-feira vai tentar a reeleição.

Benfica goleia Estoril Praia e reforça liderança no 23.º jogo sem perder

O Benfica venceu ontem na visita ao Estoril Praia por 5-1, na 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando a 23.ª partida sem derrotas desde o arranque da temporada.

Com esta vitória, o Benfica aproveitou a derrota do Sporting de Braga e reforçou a liderança, com oito pontos de avanço para o segundo lugar, agora na posse do FC Porto. O Braga, por seu lado, é terceiro.

Futebol. Hesperange goleia Dudelange e lidera campeonato

Ao fim de 11 jornadas o F91 Dudelange perdeu os primeiros pontos na Liga BGL de futebol, com uma derrota caseira de 4-0 frente ao visitante Hesperange. Com este resultado, o campeão luxemburguês, treinado por Carlos Fangueiro perdeu a liderança para o seu perseguir Hesperange.

Nos outros jogos, da 11a jornada, os resultados foram os seguintes: Racing 2 - Mondercange 2; Hostert 1 - Strassen 0; Jeunesse 6 - Etzella 0; Wiltz 5 - Fola 1; Rosport 2 - Differdange - 3; Niederkorn 2 - Titus Pétange 3 e Käerjeng 0 - Mondorf 2.

O Hesperange lidera agora o campeonato, com 31 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 30, e pelo Racing com 19. O Rosport mantém o último lugar com 7 pontos.

Redação Latina| LUSA || Foto: Marc Wilwert / LW