Cláudio Ramos partilhou um cartoon satírico em que aparece como o cão de Cristina Ferreira. Rui Oliveira, marido de Manuel Luis Goucha, não tardou a usar mesma imagem no seu Instagram para atacar o apresentador.

Cláudio Ramos é "mordido" por marido de Goucha nas redes sociais

Cláudio Ramos partilhou um cartoon satírico em que aparece como o cão de Cristina Ferreira. Rui Oliveira, marido de Manuel Luis Goucha, não tardou a usar mesma imagem no seu Instagram para atacar o apresentador.

Cláudio Ramos é uma presença assídua no "Programa da Cristina" das manhãs da SIC. Esta relação de proximidade tem gerado alguns trocadilhos nas redes sociais e um deles foi, inclusive, partilhado pelo próprio.

Na legenda pode ler-se: "Vamos ver se nos entendemos: antes de se rirem de mim, rio-me Eu. Antes de saberem de mim, sei Eu. Antes de facturarem à minha custa, tento facturar Eu. Quem achou que isto me ia arreliar enganou-se. A mim não me preocupa que a @dailycristina esteja a beber um fresquinho 🍸 refastelada no sofá com um turbante rosa na cabeça. A mim o que me aborrece aqui, é que me sentaram no chão. A minha família tem uma estima enorme pelos cães. Eu até acho até que a minhas irmãs mimam mais os meus cães que a mim."

Rui Oliveira aproveitou a oportunidade para atacar a figura da SIC. A relação entre os dois é difícil desde que Cláudio Ramos criticou a forma como o empresário se veste. Este não gostou do comentario e ripostou, acusando-o de não ter cérebro.

"Causas. A raiva é transmitida pela saliva infetada que entra no corpo por meio de uma mordida ou pele lesionada. Que me desculpem os CANÍDEOS de que gosto tanto", escreveu Rui Oliveira na legenda do Instagram.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.