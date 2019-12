Atriz partilhou imagens do momento do parto de Caetana, com o namorado e pai da menina e com a sua filha mais velha, Maria.

Cláudia Vieira troca mimos com a filha mais velha e agradece apoio do namorado

Cláudia Vieira, ainda a viver o estado de graça com o nascimento de Caetana, no passado dia 1 de dezembro, em Lisboa, voltou a inspirar a ternura dos seus fãs ao partilhar uma imagem a dar mimos à sua filha mais velha, Maria, de nove anos, antes de entrar na sala de partos.

O momento vivido entre mãe e filha, antes de a atriz dar à luz Caetana, foi partilhado pela atriz no seu Instagram, com uma imagem e a legenda: "A nossa despedida antes da entrada na sala de parto...Tão apaixonada por esta minha filha e feliz por lhe dar uma irmã".

"Que família linda!" ou "Abraços onde cabe o mundo!" foram alguns dos comentários deixados, entre muitos corações, pelos vários internautas.

Dedicatória ao pai de Caetana

Cláudia Vieira foi partilhando com o público momentos da sua gravidez e o momento do nascimento de Caetana, a sua filha mais nova, fruto do seu relacionamento com João Alves. Maria, a mais velha, é filha do ator Pedro Teixeira.

Instagram Cláudia Vieira

Nas imagens que partilhou do momento do parto, não se esqueceu do agradecer o apoio do atual namorado. "Tão importante te ter do meu lado e que companheiro tão incrivelmente foste no momento certo!".



A atriz de 41 anos foi mãe pela segunda vez, de mais uma menina. Caetana nasceu a 1 de dezembro, às 35 semanas, como anunciou a própria atriz.



"Com o coração a rebentar de amor é impossível descrever tanta emoção", escreveu Cláudia Vieira um dia depois do nascimento da filha.