Cláudia Vieira revela imagem do parto. "Estamos numa bolha de amor"

A atriz deu à luz no dia 1 de dezembro, na CUF, em Lisboa.

A bebé Caetana nasceu no primeiro dia do mês, saudável e com 1900 gramas. A primeira filha de Cláudia Vieira e do namorado João Alves, junta-se à irmã mais velha, Maria, 10 anos, fruto do ex-casamento com Pedro Teixeira.

A viver um momento feliz em família, Cláudia quis partilhar a experiência com os fãs, agradecendo também todo o carinho que está a receber.

A atriz de 41 anos partilhou uma imagem no Instagram, do exato momento em que ouviu a bebé pela primeira vez. "Quando ouvimos o primeiro choro, a voz da nossa filha... esta foi a reação à sua chegada é uma sensação tão única!!!! O nosso muito obrigada a tantas mensagens de carinho que nos tem chegado, estamos em êxtase e numa bolha de amor..."

Na segunda-feira, 2, Cláudia já tinha partilhado a primeira imagem de Caetana, durante o parto, que acabou por acontecer antes do previsto.

"O Primeiro Choro. ⁣⁣⁣Às 35 semanas resolveu surpreender-nos e o dia 1 de Dezembro passou a ser tão mas tão mais especial. Bem vinda ao nosso mundo, Caetana. Já te temos nos braços e fomos abençoados com uma filha linda e saudável. ⁣⁣⁣Com o coração a rebentar de amor é impossível descrever tanta emoção."

João Alves, pai de primeira viagem, partilhou a mesma fotografia da filha e agradeceu a Cláudia pelo "presente".

"S O U P A I. Que momento tão tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida @claudiavieiraoficial !Amo-te! ♥️ .Bem vinda filhota!"







