Maria, de nove anos, é fruto da antiga relação da atriz com o ator e apresentador Pedro Teixeira.

Cláudia Vieira mostra imagens da primeira comunhão da filha

"Dia especial". Foi assim que a atriz que interpreta 'Diana', na novela 'Alma e Coração' da SIC, definiu o dia da primeira comunhão da sua filha Maria, de nove anos, fruto da sua antiga relação com o ator e apresentador Pedro Teixeira.

Vestido branco comprido, flores pequeninas no cabelo e muitos mimos à mãe. Assim estava Maria, de nove anos, domingo 28 de abril, no dia da sua primeira comunhão, como mostram as imagens que Cláudia Vieira colocou na sua conta de Instagram. A primeira, da menina a dar um beijo à atriz, com a legenda "dia especial" recebeu muitos elogios e mensagens de amizade dos amigos e colegas da atriz.

Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Ricardo Pereira, Núria Madruga foram alguns dos amigos que deixaram mensagens à atriz, e elogiaram o look da pequena Maria. "Parabéns à nossa Mary", escreveu a atriz Andreia Dinis. Nesta consagração religiosa, Maria teve também a companhia da sua melhor amiga, Amélia.

"Estas duas têm partilhado toda uma vida juntinhas, desde que nasceram... E é incrível a cumplicidade e felicidade quando se encontram. Maria & Amélia em provas de vestidos para a primeira a comunhão", escreveu Cláudia Vieira na legenda de uma outra fotografia publicada na sua conta.

Depois da cerimónia religiosa, família e amigos foram almoçar a um restaurante em Lisboa, o Pátio Alfacinha. Ali, Maria e o primo posaram junto do bolo.

Quanto ao pai, o ator Pedro Teixeira, não fez nenhuma menção nas redes sociais sobre a primeira comunhão da menina, embora esteja presente em todos os momentos importantes da vida de Maria. Apesar de separados, os dois atores conseguem conciliar da melhor forma o papel de pais. Inúmeras vezes, ambos já admitiram publicamente que a filha é "o mais importante" das suas vidas.

Maria é a única filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira que se apaixonaram na novela "Morangos com Açúcar". Viveram juntos durante quase dez anos, tendo-se separado e em 2014. Atualmente a atriz vive uma relação estável com o empresário João Alves e Pedro Teixeira com a atriz Sara Matos.

Embora Cláudia e Pedro nunca o admitissem, o relacionamento dos dois poderá ter chegado ao fim devido à proximidade do ator com a atriz Sara Matos. Na altura, Sara namorava com o ator Lourenço Ortigão e os dois casais eram muito amigos.

Na manhã da comunhão de Maria, Sara Matos colocou um vídeo no Instastories a caminhar na praia, pelo que não esteve presente na missa nem na festa que se seguiu. Contudo, como já contou anteriormente, mantém uma boa relação com a filha do companheiro.