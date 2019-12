A atriz saiu da maternidade na passada quarta-feira. Caetana nasceu no dia 1 de dezembro, na CUF, em Lisboa.

Cláudia Vieira e a filha recém-nascida com 'looks' a condizer

A bebé Caetana nasceu no primeiro dia do mês, saudável e com 1900 gramas. A primeira filha de Cláudia Vieira e do namorado João Alves, junta-se à irmã mais velha, Maria, 10 anos, fruto do ex-casamento com Pedro Teixeira.

Com apenas 10 dias, têm sido muitas as demonstrações de amor da atriz para com este momento que está a viver. Cláudia disse mesmo que estão "em êxtase e numa bolha de amor".

Na segunda-feira, 9, Cláudia e João Alves levaram a bebé para casa e mãe e filha levavam roupas a condizer, de branco e cinzento, num momento planeado com ternura. Cláudia Vieira contou com a ajuda da amiga e estilista Gabriela Pinheiro para escolher o que usar no pós-parto. A roupa de Caetana terá sido um presente "muito especial", adiantou a mãe.

Já em casa, a recém-nascida já se familiarizou com os animais da família, os cães Caya e Yoshi.

Também a irmã mais velha, Maria, parece estar a ser uma ajuda preciosa para os primeiros momentos de vida da bebé.





Ana Patrícia Cardoso