Cinema português em destaque em Nova Iorque

Quatro filmes, duas curtas-metragens e duas co-produções, vão estar em destaque no Festival de Cinema Independente de Nova Iorque.

Dois filmes e duas co-produções portuguesas estão entre os escolhidos para serem projetados no Festival de Cinema Independente de Nova Iorque, nos EUA. O evento decorre entre 5 e 12 de maio deste ano.

A animação tem lugar de destaque entre as produções vindas de Portugal. As curtas-metragens selecionadas foram "Sleep Walk", de Filipe Melo, que parte de uma história de banda desenhada e "O rapaz e a coruja", filme de animação de Mário Gajo de Carvalho.

Do Brasil e de Moçambique chegam duas co-produções em forma de documentário e ficção. O realizador e fotojornalista brasileiro Daniel Marenco apresenta "Contramaré", sobre um projeto de música numa favela do Rio de Janeiro. O produtor e cineasta moçambicano Sol de Carvalho adaptou um conto de Mia Couto, no filme "Mabata Bata".

Consulte o programa do festival na íntegra.

Ana Patrícia Cardoso