O cinema luxemburguês voltou a brilhar lá fora. Desta vez, em Viena. Duas co-produções luxemburguesas conquistaram cinco galardões nos Prémios do Cinema Austríaco.

Radio Latina 2

Cinema. Luxemburgo conquista cinco prémios em Viena

O cinema luxemburguês voltou a brilhar lá fora. Desta vez, em Viena. Duas co-produções luxemburguesas conquistaram cinco galardões nos Prémios do Cinema Austríaco.

O filme "Murer – Anatomie eines Prozesses", do realizador austríaco Christian Frosch e co-produzido pela Paul Thiltges Distributions, foi distinguido com os prémios de melhor longa-metragem de ficção e melhor atriz secundária (Inge Maux).



"Angelo", do também austríaco Markus Schleinzer, com colaboração da produtora Amour Fou Luxembourg, conquistou os prémios de melhor guarda-roupa, melhor maquilhagem e melhor direção artística.

Ambos os filmes têm nos créditos vários nomes luxemburgueses. É o caso da atriz Larisa Faber, que entrou em "Angelo", e da técnica de som e imagem Pia Dumont. Entre os vários luxemburgueses que participaram em "Murer", destaque para Fredo Roeser, nomeado na categoria de melhor maquilhagem.

Depois de Viena, o Luxemburgo aguarda agora os Prémios da Televisão Alemã ("Deutscher Fernsehpreis", em alemão), cuja cerimónia tem lugar esta quinta-feira, em Düsseldorf. Do lado do Grão-Ducado, as atenções estão viradas para a mini série "Bad Banks", parte da qual foi filmada no Luxemburgo e na qual a atriz lusodescendente Hana Sofia Lopes tem uma participação. A série, co-produzida pela Iris Productions, soma seis nomeações, sendo que a atriz luxemburguesa Désirée Nosbusch concorre na categoria de melhor atriz.

A também luxemburguesa Vicky Krieps figura igualmente na corrida ao galardão de melhor atriz pelo seu papel na série alemã "Das Boot".