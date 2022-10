São já cinco as vítimas de crimes violentos no Luxemburgo desde o início do ano.

Cinco mortes violentas no Luxemburgo desde o início do ano

Segundo os casos tornados públicos, e confirmados pelo Ministério Público, há pelo menos cinco mortes violentas a lamentar em 2022.



O primeiro caso remonta a 9 de abril deste ano, pelas 6h da manhã. “Um homem de 38 anos foi mortalmente ferido”, após “uma altercação violenta entre duas pessoas num apartamento, em Dudelange”, de acordo com o comunicado emitido nesse dia pelo Ministério Público (MP). O alegado autor do crime, um homem de 32 anos, foi detido.

Cerca de uma semana mais tarde, na manhã do dia 17 de abril, domingo de Páscoa, o cadáver de uma mulher de 46 anos foi encontrado na cave de um restaurante, em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo. Na altura, o MP não excluiu a “intervenção de terceiros”. Dez dias depois, as autoridades adiantavam que a morte acontecera “no âmbito de um roubo”. Três pessoas suspeitas de terem participado no crime foram detidas.

A 4 de outubro, o MP informou que, um dia antes, “um caso de violência doméstica com consequências dramáticas teve lugar no bairro da gare da cidade do Luxemburgo”. No comunicado, as autoridades deram conta de que, segundo os primeiros elementos do inquérito, um homem de 25 anos feriu mortalmente a sua esposa, uma mulher de 20 anos, com um martelo”. Na altura, o filho do casal, um bebé de cinco meses, encontrava-se no apartamento. O suposto autor do crime foi detido.

Cerca de duas semanas depois, o Ministério Público voltou a pronunciar-se sobre um crime violento, desta vez em Niederkorn. Por volta das 10h de segunda-feira, dia 17 de outubro, “a polícia foi avisada de disparos numa rua residencial em Niederkorn”. “No local, os agentes encontraram os corpos de duas pessoas que foram abatidas a poucos passos de casa”. As vítimas são uma mulher de 62 anos e o marido de 54. O suposto atirador, vizinho do casal, foi detido em casa.

De acordo com as mais recentes estatísticas da polícia sobre a criminalidade no país, em 2021 foram registados três homicídios. Em 2020 dois, em 2019 quatro, em 2018 três e em 2017 dois.



Pelo menos dois residentes no Luxemburgo encontrados mortos no estrangeiro

Desde o início do ano, pelo menos dois residentes no Luxemburgo foram encontrados mortos no outro lado da fronteira.

No início de fevereiro a imprensa noticiou a morte de um jovem de 20 anos, residente em Rodange. Terá morrido devido a ferimentos causados por um tiro na cabeça. Segundo os jornais, o corpo do jovem foi encontrado no lugar do condutor num veículo, em Villerupt, na comuna francesa de Meurthe-et-Moselle. A polícia judiciária de Metz abriu uma investigação por homicídio.

Foi também em França, perto da fronteira com o Luxemburgo, que, no mês passado, foi descoberto o corpo desmembrado de uma portuguesa de 40 anos residente no Grão-Ducado. O cadáver foi encontrado a 19 de setembro em Mont-Saint-Martin. O Ministério Público luxemburguês anunciou, dias depois, a detenção de uma “pessoa suspeita de estar implicada no homicídio da mulher”. A vítima vivia em Diekirch. Foi identificada através das tatuagens que tinha no corpo. Identificação confirmada depois por uma análise de DNA.

Diana Alves

