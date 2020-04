Foram anunciados, esta terça-feira, os eventos que não vão realizar-se este verão devia à pandemia de covid-19.

Cidade do Luxemburgo sem eventos este verão

Foram anunciados, esta terça-feira, os eventos que não vão realizar-se este verão devia à pandemia de covid-19.

Para quem ansiava pelo verão para poder sair de casa e distrair-se, estas não serão as melhores notícias.

Os eventos de verão até 31 de julho que animavam a cidade do Luxemburgo foram cancelados como medida de precaução por causa do novo coronavírus.

A 680ª edição da feira Schueberfouer, que juntava cerca de dois milhões de pessoas, já não vai acontecer. "A Schueberfouer não pode continuar como dantes. Este ano não é realmente o momento", disse o vereador Patrick Goldschmidt ao deixar o conselho comunal.

Juntamente com a feira, a lista de acontecimentos cancelados é longa. Consulte-a abaixo.

Todos os eventos na Place d'Armes e Place Guillaume II até 31 de julho

Todos os mercados de pulgas até 31 de julho

Reuniões de participação dos cidadãos previstas até 31 de julho

Semanas de Sensibilização para Necessidades Especiais - Uma Cidade para Todos - abril a junho

Open House do Serviço de Parques - 25 de abril

Terças-feiras literárias -28 de abril, 12 de maio, 9 de Junho e 14 de julho Zéissenger Kiermes - 1 a 5 de maio

Mäertchen - 2 a 17 de maio

Venda de garagens - 3 de maio, 7 de junho e 5 de julho

Konscht am Gronn - 3 de maio, 7 de junho e 5 de julho

Merler Kiermes - 22 a 26 de maio

ING Maratona Nocturna do Luxemburgo - 23 de maio

O Meu Piano Urbano - de 28 de maio a 21 de junho

Gasperécher Kiermes - 6 a 9 de junho

Theaterplage - junho a setembro

Encontros sem fronteiras - 14 de junho

Desporto para Todos - Primavera-Verão (abril a julho

Sports for All - Outdoor for Seniors (Activo 55+) - abril a julho

Dia dos Vizinhos Fête de la Musique 19 de junho

Festival Intra-urbano de Dança Jovem - 21 de junho

Etapa dos Futuros Talentos - 21 de junho

Feriado nacional - 22 e 23 de junho

City Skyliner - julho e agosto

"Kinnekswiss loves..." - 3 e 4 de julho

Bouneweger Kiermes - 10 a 14 de julho

Blues 'n Jazz Rally - 18 de julho

