Em média, a capital tem apenas cerca de cinco horas de sol por dia.

Atualidade em síntese 10 DEZ 2021

Cidade do Luxemburgo é das mais sombrias no mundo

A Cidade do Luxemburgo é uma das capitais menos ensolaradas e com menos luz artificial. Segundo um ranking elaborado pela fabricante inglesa de lentes de contacto Feel Good Contacts, a capital do Grão-Ducado é a terceira mais sombria entre 50 capitais do mundo.

Numa escala de 1 a 10, a capital do Grão-Ducado obteve 1,71 pontos em termos de luminosidade. Em pior posição estão a capital da Colômbia, Bogotá (1,25), e a capital islandesa, Reykjavik (1,57).

Quanto às horas de sol, a Cidade do Luxemburgo "desfruta, em média, de quase cinco horas de sol por dia, devido aos curtos dias de inverno", explica o estudo.

Os autores do relatório referem ainda que a iluminação pública na capital é escassa, com um nível de luz artificial equivalente a 3.000 candelas por metro quadrado (unidade que mede a intensidade de luminosidade).

Entre as capitais mais iluminadas estão Riad (Arábia Saudita), com 7,1 em 10 pontos, Moscovo (Rússia), com 6,5, e Washington (Estados Unidos) com 6,1. Lisboa aparece em 8º lugar, com uma taxa de luminosidade de 4,3 (e 7,6 horas de sol por dia). Entre as capitais dos países vizinhos, Paris aparece em 19º lugar (3,6), Bruxelas em 28º (3,03) e Berlim em 34º (2,61).

Homem supeito de ter ameçado de morte governantes em prisão preventiva

Foi preso preventivamente, um homem suspeito de ter ameaçado de morte o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Sobre o suspeito, o Ministério Público revela apenas que tem 37 anos.

Está detido na prisão de Schrassig por ordem do juiz de instrução.

O homem terá enviado cartas aos dois governantes ameaçando-os de morte.

Anúncio de novas medidas sanitárias já está a causar de prejuízos em restaurantes e cafés

O projeto do Governo de proibir os não vacinados de entrar em restaurantes, cafés, bares e discotecas já se afeta o setor da horeca. A queixa é da Horesca, a federação dos patrões de hotéis, restaurantes e cafés.

Os prejuízos “são grandes”, diz a federação, com o setor a fazer face a cancelamentos por parte dos clientes. Em causa está, segundo a mesma fonte, a comunicação do Governo relativa às futuras restrições.

Muitos patrões e clientes estão a confundir a data do anúncio das futuras medidas com a data da sua entrada em vigor.

Para esclarecer os visados, a Horesca lembra que a atual lei covid permite o certificado CovidCheck 3G (vacinação completa, recuperação da doença ou teste negativo) nos cafés, bares, restaurantes, discotecas e hotéis até 18 de dezembro. A partir dessa data é que os não vacinados deverão ter entrada vedada nesses estabelecimentos.

Estudo. Pandemia expõe desigualdades nas escolas luxemburguesas

O relatório de 2021 da Universidade do Luxemburgo sobre a educação no país volta a destacar desigualdades no sistema de ensino luxemburguês, que se tornaram mais visíveis com os impactos da pandemia.

"O contexto socioeconómico desempenha ainda um papel decisivo no percurso escolar dos alunos e o fosso social continua a aumentar no sistema escolar do Luxemburgo". O ministro da Educação, Claude Meisch, assume que "o sistema escolar luxemburguês não está ainda suficientemente adaptado à diversidade social e cultural do país".

Para fortalecer a justiça social, o Governo vai tornar o acolhimento extracurricular (maison relais, em francês) gratuito a partir de setembro do próximo ano.

Statec. Economia luxemburguesa deverá crescer 7% em 2021

As estimativas do Instituto Nacional de Estatística (Statec) são otimistas para a economia luxemburguesa.

Apesar do "difícil contexto" ligado ao crescimento das infeções, a economia luxemburguesa continua a mostrar resiliência, devendo o Produto Interno Bruto (PIB) registar um crescimento de 7% este ano e 3,5% em 2022, segundo o Statec.

Quanto ao nível de confiança das empresas, o Statec revela que até ao mês de outubro era ainda elevado, embora a indústria e o setor da construção estejam a tentar recuperar o seu stock e a Horeca esteja ainda numa situação difícil.

O recente aumento dos preços de energia ajudou a acentuar a pressão inflacionista, levando o Statec a rever em alta as suas previsões de inflação. A expectativa é de chegar aos 2,5% tanto em 2021 como em 2022.

Manifestação contra os protestos anti-restrições

O desagrado da escalada de violência nos protestos contra as medidas do Governo para conter a pandemia deu origem a um novo movimento: o “Nós Cidadãos”. Um movimento da sociedade civil que apela agora a população a manifestar-se contra os protestos anti-restrições.

“Chega de ações violentas e anti-democráticas”, diz o recém-criado movimento num comunicado enviado à comunicação social.

Para demonstrar o seu descontentamento, o “Nós Cidadãos” apela os residentes a participar numa ação de buzinão, este sábado, ao meio-dia. A quem estiver ao volante nessa altura é pedido que buzinem durante pelo menos 15 segundos. Quem se encontrar em casa e quiser aderir ao protesto contra os protestos deve sair à rua fazendo barulho com os utensílios que tiver à sua disposição, como tachos e panelas.

O “Nós Cidadãos” diz que chegou o momento de defender a “liberdade para todos” e lutar contra os ataques e intimidações. Uma alusão aos manifestantes do último sábado que invadiram o mercado de Natal da capital e foram protestar à porta de casa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen.

Há dois protestos contra as medidas do Governo marcados para este fim de semana na Cidade do Luxemburgo. Um realiza-se amanhã às 14:00 e o outro no domingo, às 14:30. O Governo apertou o cerco aos manifestantes, limitando o perímetro do protesto entre a praça do Glacis, em Limpertsberg, e a praça da Europa, em Kirchberg.

Há cada vez mais infeções nas escolas fundamentais

As escolas do Luxemburgo contabilizaram, na semana passada, 881 casos de novas infeções pelo novo coronavírus, das quais 644 no ensino fundamental, ou seja, crianças com menos de 12 anos.

Cerca de 19% das novas infeções ocorreram na comunidade escolar na semana passada, com maior incidência nas escolas do ensino fundamental.

Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde referente à semana de 29 de novembro a 5 de dezembro, foi detetado mais um surto na escola primária em Mersch. O primeiro caso positivo de covid-19 foi diagnosticado num aluno do ciclo 3.2 no dia 25 de novembro. Nos dias seguintes outros seis alunos acusaram positivo, o que levou as autoridades a colocarem toda a turma em quarentena.

Fica-se ainda a saber que também há um “número elevado” de casos positivos no centro escolar “Raoul Follereau”, em Koetschette, e na escola fundamental de Redange. A situação está a ser acompanhada de perto.

Para interromper o mais rapidamente as cadeias de infeção, o Ministério da Educação decidiu testar as crianças todos os dias, até 14 de dezembro, depois passará a haver três autotestes por semana.

Protestos contra medidas ‘anticovid’ restringidos entre o Glacis e a praça da Europa

“Os distúrbios que aconteceram no último fim de semana não se podem repetir”. A mensagem, em tom de aviso, é do ministro da Segurança Interna, Henri Kox, que reviu as medidas de segurança para os protestes programados para este fim de semana, na Cidade do Luxemburgo. No sábado, às 14:00 e no domingo, às 14:30.

Os manifestantes contra as medidas do Governo para conter a pandemia da covid-19 poderão apenas circular entre o parque de estacionamento do Glacis, em Limperstsberg, e a praça da Europa, em Kirchberg. Um perímetro limitado com policiamento reforçado para evitar a invasão dos mercados de Natal e protestos à porta de casas de governantes, como aconteceu no último sábado. Protestos que resultaram em danos materiais e que chocaram o país.

Henri Kox defende que o reforço das medidas de segurança representa um equilíbrio entre o direito de manifestar e o de proteger o resto da população.

Amnistia Internacional Luxemburgo cancela marcha das tochas

A secção luxemburguesa da Amnistia Internacional vai substituir a sua tradicional marcha pelos Direitos Humanos com tochas pelas velas à porta de casa.

A mudança é justificada devido às regras sanitárias e à suspensão de aglomerações no centro da Cidade do Luxemburgo no próximo fim de semana.

A Amnistia Internacional Luxemburgo apela às pessoas que queiram expressar o seu compromisso com os Direitos Humanos para ficarem à porta de casa com uma vela acesa, esta sexta-feira, às 18h. Quem quiser, pode tirar uma fotograia e publicar diretamente nas redes sociais com a identificação da Amnistia Internacional Luxemburgo (Instagram: @amnesty_luxembourg, Facebook: @amnestyluxembourg, Twitter: @AmnestyLux).

A organização da marcha familiar lamenta o facto de grupos infiltrados se estarem a aproveitar de iniciativas do género para cometer atos violentos e pede à população luxemburguesa para continuar a passar a mensagem a favor de um mundo mais justo.

Conselho Europeu conclui que Croácia cumpre condições necessárias do acordo de Schengen

O Conselho Europeu diz que a Croácia cumpriu as condições necessárias à aplicação de todas as partes do acordo de Schengen, tratando-se de uma condição para o organismo tomar decisões subsequentes de supressão dos controlos nas fronteiras internas.

A avaliação de Schengen da Croácia ocorreu entre 2016 e 2020.

De acordo com o Conselho Europeu, em outubro de 2019, o organismo considerou que o país, localizado nos Balcãs, adotou as medidas exigidas para “satisfazer as condições necessárias à plena aplicação do acordo de Schengen”, dando por encerrado o último plano de ação em fevereiro de 2021.

Ucrânia: Putin adverte que “russofobia” é “primeiro passo para um genocídio”

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que a “russofobia” entre a população no leste da Ucrânia, área atualmente no centro de novas tensões entre Moscovo, Kiev e o Ocidente, é um “primeiro passo para o genocídio”. “Devo falar da 'russofobia' como um primeiro passo para o genocídio. Isso é o que está a acontecer atualmente em Donbass. Podemos ver, nós sabemos disso”, respondeu Putin ao jornalista russo-ucraniano Kirill Vyshinsky, que lhe perguntou se iria introduzir as noções de “genocídio” e “incitamento ao genocídio” na lei russa.

A russofobia”, retorquiu o presidente russo, “claro que parece o genocídio de que falou”.

Vyshinsky, preso em 2018 e 2019 na Ucrânia, disse que “os falantes de russo e membros do povo russo” no Donbass vivem em “condições de vida insuportáveis”, comparando a situação aos crimes do Holocausto.

As declarações de Putin, feitas no final de uma reunião com o Conselho Presidencial de Direitos Humanos, surgem numa altura em que o leste da Ucrânia está mais uma vez no centro de grandes tensões internacionais, com o Ocidente a acusar Moscovo de ter reunido dezenas de milhares de soldados com vista a um possível ataque ao país vizinho.

Situado no sudeste da Ucrânia, o Donbass engloba a bacia do rio Donets e integra uma região histórica, geográfica e cultural do extremo leste do país, onde o conflito começou algumas semanas após a anexação da península da Crimeia pela Rússia.

Autarca lusodescendente questionado pela polícia francesa por fraude fiscal

O vereador lusodescendente da Câmara de Paris, Hermano Sanches Ruivo, foi ouvido em outubro pela polícia francesa por suspeitas de fraude fiscal, mas a autarquia defende que as acusações não decorrem no âmbito do mandato como eleito local.

A notícia é avançada pelo jornal francês Le Parisien, após a revista Marianne ter relatado o caso sem desvendar o nome do eleito. Segundo o Le Parisien, Hermano Sanches Ruivo teria sido detido pela polícia para interrogatório, algo que o lusodescendente negou ao jornal, esclarecendo que foi apenas questionado. À agência Lusa, Hermano Sanches Ruivo diz estar a preparar a resposta com o seu advogado, dizendo-se "sereno" face a estas acusações.

O lusodescendente é vereador da Câmara de Paris desde 2014, tendo renovado o seu mandato nas eleições municipais de 2020 e está à frente das relações de Paris com a Europa. Hermano Sanches Ruivo é também presidente da associação Activa, que procura dinamizar as relações de geminação entre cidades francesas e portuguesas.

Tribunal nega recurso de Trump para impedir acesso a documentos sobre assalto ao Capitólio

Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu na quinta-feira negar o recurso apresentado pelo ex-Presidente norte-americano Donald Trump para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio. Trump tinha invocado um alegado "privilégio do executivo" para reclamar que as centenas de documentos, contendo informações sobre o que se passava na Casa Branca enquanto o assalto ocorria, não fossem transmitidos à comissão de inquérito.

A decisão representa um novo revés para o antigo Presidente norte-americano, que em 18 de outubro tinha pedido ao Tribunal Federal de Washington que impedisse a transmissão dos documentos, com o tribunal a decidir contra Trump, em 10 de novembro.

Em 6 de janeiro, centenas de manifestantes invadiram o Capitólio e interromperam a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden, na sequência de reiteradas acusações de Trump sobre a existência de fraude eleitoral generalizada, sem fundamentação credível.

Brasil leiloa reservas que podem elevá-lo a quinto maior produtor de petróleo bruto

O Brasil vai leiloar na próxima semana os direitos de exploração de reservas petrolíferas com cerca de 12.000 milhões de barris de petróleo bruto e cuja extração poderá convertê-lo no quinto maior produtor mundial do setor.

Os vencedores do leilão de 17 de dezembro, no qual estão inscritas dez grandes multinacionais, terão de fazer investimentos de 204 mil milhões de reais (32,4 mil milhões de euros) para desenvolver a produção nessas áreas.

No leilão, serão oferecidos direitos de exploração dos volumes excedentes que a estatal brasileira Petrobras descobriu em Sépia e Atapú, duas áreas da bacia marítima de Santos com hidrocarbonetos comprovados no pré-sal, o horizonte com reservas gigantescas que o Brasil detém em águas muito profundas do oceano Atlântico, abaixo de uma camada de sal de dois quilómetros de espessura.

Sobe para 53 número de migrantes mortos em acidente com pesado de mercadorias no México

Pelo menos 53 migrantes morreram e 59 ficaram feridos, na sequência de um acidente com um camião de mercadorias no sul do México, na quinta-feira, de acordo com um novo balanço.

Os migrantes viajavam amontoados no reboque de um camião, de acordo com as explicações iniciais dadas à imprensa pela Proteção Civil. O veículo, que seguiria com excesso de velocidade, capotou numa curva e embateu contra um muro.

O pesado de mercadorias transportava "mais de 100 pessoas de várias nacionalidades", disse a Comissão Nacional dos Direitos Humanos na Cidade do México, em comunicado. De acordo com os testemunhos dos sobreviventes, a maioria são da Guatemala.





