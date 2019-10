A cantora recorda o sofrimento que viveu e esta semana foi premiada por ajudar mulheres e crianças vítimas deste crime.

Christina Aguilera já teve de fugir de casa por violência doméstica

A cantora e atriz Christina Aguilera emocionou-se ao receber um prémio de um abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, no estado do Nevada.

A artista, de 38 anos, foi distinguida, na semana passada, pelo apoio aprestado à instituição, ao contribuir com um dólar por cada bilhete que vendeu nos concertos deu em Las Vegas, e não conseguiu conter as lágrimas como mostram o pequeno vídeo do discurso que fez quando recebeu o prémio e a mensagem que publicou, esta terça-feira, 8 de outubro, no seu Instagram.

Dez milhões por ano nos EUA

Aguilera falou do seu passado marcado por esse tipo de violência. "A violência doméstica é obviamente um assunto que me é muito próximo e pessoal", começou por dizer, lamentando os números das estatísticas deste flagelo, no seu país: "uma em cada quatro mulheres e um em cada sete homens, nos EUA, sofre de violência doméstica. A cada minuto, 20 pessoas são agredidas em contexto intimidade, nos EUA. São 10 milhões por ano..."

Aguilera fez parte das estatísticas

A cantora recordou que ela própria já fez parte das estatísticas e que teve de fugir de casa com a mãe e a irmã mais nova. "Lembro-me frequentemente de ter de me levantar e fugir a meio da noite com a minha irmã e a minha irmã mais nova, só com a roupa do corpo, e de atravessar o país até chegarmos a casa da minha avó. Sem isso, eu teria de ter recorrido a abrigos como The Shade Tree , em Las Vegas", sublinhou, elogiando e manifestando admiração pelo trabalho que fazem, ao apoiarem as vítimas e contribuírem para o seu empoderamento.

Aguilera deixou ainda o apelo a que as pessoas não fiquem em silêncio, para que usem as suas vozes para "ajudar os outros a quebrar este ciclo profundamente enraizado" e "acabar com este padrão".



