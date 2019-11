Isto porque o adolescente terá ajudado a escrever a canção 'Orphans'. A irmã Apple, de 15 anos, também surge a cantar na parte final da música.

Chris Martin pagou ao filho de 13 anos por colaboração no novo álbum

Isto porque o adolescente terá ajudado a escrever a canção 'Orphans'. A irmã Apple, de 15 anos, também surge a cantar na parte final da música.

O vocalista da banda Coldplay revelou que o seu filho Moisés, de 13, fruto da relação com Gwyneth Paltrow, fez parte da folha de pagamentos do oitavo álbum da banda, 'Everyday Life'.

O cantor de 42 anos disse ao jornal Sunday Times que lhes perguntou se queriam participar e que eles "podiam dizer não". Como decidiram colaborar, "paguei-lhes o valor adequado".

No vídeo da música, ouve-se a voz de Moisés a sugerir ao pai que use a expressão 'boom boom boom ka buba de ka'.

No entanto, a música tem versos sobre álcool que não terá sido Moisés a compor. Por exemplo: "quero saber quando posso voltar e embebedar-me com os meus amigos".

Em 2016, Apple e Moisés apresentaram-se no coro oficial da banda do pai, no palco do Festival Glastonbury. Os Coldplay já foi cabeça de cartaz quatro vezes do festival britânico.

No entanto, só agora, em 'Everyday Life', estes terão sido compensados financeiramente, pela primeira vez, pelo 'seu trabalho'.

Álbum "extremamente pessoal"

O álbum 'Everyday Life' tem 16 faixas, cada uma agrupando oito temas: os da primeira parte sob o titulo "Sunrise", e os da segunda incluídos na segunda metade do duplo álbum, chamada "Sunset".



O vocalista contou ao The Sun que “há partes do álbum que são extremamente pessoais". E continua. "[São] sobre acontecimentos reais da minha vida, outras sobre coisas que eu ou os meus colegas vemos e outras ainda que são apenas a nossa tentativa de criar empatia com outras pessoas em relação àquilo que elas possam estar a passar”.



Suspensão da digressão por causas ambientais

Na semana passada, os Coldplay anunciaram que a digressão "Everyday Life" não volta à estrada enquanto os concertos não forem ecologicamente sustentáveis.

À BBC, Chris Martin explicou que a banda vai parar por um ou dois anos, pelo menos até descobrirem "como tornar a digressão sustentável, mas benéfica para ambiente". O vocalista acrescentou que "o sonho é ter um concerto sem plástico e movido a energia solar".

