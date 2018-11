A receita do EP reverterá a favor de campanhas de apoio à Global Citizen para combater a pobreza extrema, bem como todo o trabalho que esta desenvolve em áreas como a igualdade de género, a educação e saneamento básico.

Chris Martin apadrinha o novo EP Global Citizen

A receita do EP reverterá a favor de campanhas de apoio à Global Citizen para combater a pobreza extrema, bem como todo o trabalho que esta desenvolve em áreas como a igualdade de género, a educação e saneamento básico.

Chris Martin, líder dos Coldplay foi convidado a apadrinhar o disco "Global Citizen EP 1", um extended play que inclui quatro temas, a ser lançado nesta sexta-feira, 30 de novembro.

A faixa principal do EP "E-Lo" já está disponível em todas as plataformas digitais e com direito a download imediato na pré-compra e encomenda do EP.



A música é de Los Unidades & Pharrell Williams (com a participação de Jozzy) e é acompanhada por um vídeo inspirado em Nelson Mandela - para comemorar aquele que seria o ano do centenário do líder sul-africano.

A receita do EP reverterá a favor de campanhas de apoio à Global Citizen para combater a pobreza extrema, bem como todo o trabalho que esta desenvolve em áreas como a igualdade de género, a educação e saneamento básico.



O projeto foi liderado por Chris Martin, que também apadrinhará todos os festivais anuais de música ao vivo da Global Citizen.



O músico dos Coldplay está atualmente na África do Sul para a celebração do "Mandela 100 Global Citizen Festival" que se realizará no próximo domingo, onde actuará ao vivo, num projeto conjunto, que inclui Beyoncé, JAY-Z, Ed Shepherd, Eddie Vedder, Femi Kuti, Pharrell Williams, Usher e muitos outros músicos conhecidos.

O festival poderá ser acompanhado ao vivo, com transmissão via YouTube, a partir do meio-dia (horário GMT).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.