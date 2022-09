A direção do hospital de Strassen justifica a medida com “o forte aumento dos casos de violência, tanto física como verbal de pacientes contra médicos e outros profissionais de saúde”

CHL tem uma dezena de pacientes em “lista negra”

É uma informação que está a causar polémica. O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen, tem uma “lista negra” de pacientes. De acordo com o Paperjam, trata-se de uma lista de cerca de uma dezena de nomes. São pessoas que não podem entrar livremente no estabelecimento hospitalar por terem, no passado, “ameaçado ou agredido verbal ou fisicamente, de forma repetida e extrema, o pessoal do CHL”. Os incidentes terão acontecido sobretudo no serviço de urgências.

A direção do hospital de Strassen assegura que quer proteger o pessoal e que a lei sobre os direitos dos pacientes está a ser respeitada. Os responsáveis recusam-se a falar em “lista negra”, dizendo que se trata de uma “monitorização informática das pessoas”. A direção do CHL justifica a medida com “o forte aumento dos casos de violência, tanto física como verbal de pacientes contra médicos e outros profissionais de saúde”.

Mesmo assim, a medida está a chocar o pessoal do hospital. Ao que tudo indica, se um dos cidadãos em questão se apresentar na receção do um dos hospitais do grupo, o pessoal tem indicação para não proceder a qualquer marcação, sem mais explicações. O mesmo se aplica se a pessoa em questão estiver a acompanhar uma criança. Em caso de urgência, caberá ao médico decidir se o paciente deve receber ali o tratamento ou não.

Ainda segundo o CHL, citado pelo Paperjam, as pessoas inscritas na lista foram avisadas por correio. No entanto, não podem nem aceder, nem modificar os seus dados. Será a administração quem, passados dois anos, tomará a iniciativa de riscar um nome da lista. Um procedimento que, segundo o CHL, respeita a lei sobre os direitos e obrigações dos pacientes. Para qualquer tratamento, além da urgências, os pacientes que integram a lista devem dirigir-se a outro hospital no Luxemburgo.

Governo está a analisar redução do IVA dos painéis solares

O Governo está a analisar a eventual redução da taxa do IVA dos painéis solares. A confirmar-se, a taxa reduzida poderá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023. Ao que tudo indica, em causa estará uma redução de 17% para 3%.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, o ministro da Energia, Claude Turmes, explicou, contudo, que não está previsto aplicar a taxa reduzida com efeitos retroativos. O ministro esclarece que no caso, por exemplo, de um cliente que tenha encomendado e pago a primeira prestação da instalação fotovoltaica ao abrigo da taxa normal, mas cuja entrega aconteça apenas após o dia 1 janeiro, apenas o resto do pagamento será feito com taxa reduzida.

De acordo com o deputado do Partido Pirata, alguns clientes estarão a aguardar a entrada em vigor da nova taxa para fazerem as suas encomendas. Mas, segundo o ministro, “o Governo não têm qualquer indicação sobre uma diminuição do número de encomendas”. Claude Turmes acrescenta que as empresas do setor confirmam que continua a haver um grande interesse em instalações fotovoltaicas.

Bomba da II Guerra Mundial interrompe completamente circulação ferroviária



Uma bomba da segunda guerra mundial foi descoberta perto da ponte Büchler. O engenho foi encontrado esta manhã durante os trabalhos de extensão da estação ferroviária da capital. A bomba foi desativada a meio da tarde.

De acordo com informação dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), a circulação de comboios está completamente interrompida e deverá retomar por volta das 18h.

Nos últimos meses foram já encontradas várias bombas nos arredores das linhas férreas.

Escavadora danifica conduta de gás. A13 parcialmente encerrada



Uma escavadora danificou hoje, cerca das 10 horas, uma conduta de gás em Schifflange, perto da autoestrada A13.

Devido aos trabalhos de reparação, a autoestrada foi encerrada nos dois sentidos entre Schifflange e Kayl.

Detenção após assalto violento em Esch-sur-Alzette

Um homem foi agredido violentemente e assaltado na gare de Esch-sur-Alzette por três indivíduos, na noite de segunda para terça-feira. Um dos suspeitos ameaçou-o com uma arma branca, enquanto que os outros dois o agrediram fisicamente.

Os agressores fugiram do local, mas foram intercetados pela polícia pouco tempo depois. Segundo as autoridades policiais, uma outra pessoa apresentou-se na esquadra, afirmando que também era vítima e que tinha sido agredida pelos três homens. Dois dos três agressores foram encarcerados na prisão de Schrassig, a pedido do Ministério Público, enquanto que o terceiro agressor foi para o Centro Sócio-Educativo de Dreiborn, o que pressupõe que é menor de idade.

As duas vítimas foram transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros.

Último dia de Schueberfouer. Atrações a metade do preço

Se ainda não passou pela Schueberfouer, hoje é não só o último dia para o fazer, como também um dos mais interessantes ao nível dos preços de jogos e carrosséis.

A maior feira popular do país chega hoje ao fim e, como manda a tradição, no último dia de Schueberfouer as atrações custam metade do preço. Assim, a partir das 12h os visitantes poderão usufruir de preços mais baixos nas diferentes diversões da feira.

Mas a tradição do último dia não será respeitada à regra. O tradicional espetáculo de fogo de artifício que costuma encerrar as três semanas de ‘Fouer’ foi cancelado devido ao risco de incêndio.

A autarquia da capital fez o anúncio na terça-feira, em comunicado, explicando que a decisão foi tomada com base num parecer da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). Em causa o “risco acrescido de incêndio devido ao período de seca prolongada”.

Franz Fayot visita projetos luxemburgueses de ajuda humanitária na Palestina

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, continua esta quarta-feira o segundo dia de visita de trabalho aos territórios palestinianos ocupados, que termina na sexta-feira.

O seu ministério refere numa nota de imprensa que o objetivo da viagem será visitar vários projetos de ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento apoiados pelo Luxemburgo na Cisjordânia.

Franz Fayot vai ser também recebido pelo primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh, e vários membros do Governo local.

À margem da visita, Fayot vai ainda reunir-se com representantes da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento na Palestina.

ONU. Pior qualidade do ar vai afetar centenas de milhões de pessoas

A qualidade do ar que respiramos está a piorar e centenas de milhões de pessoas vão ser afetadas. O aviso é da Organização Meteorológica Mundial.

Em causa está o aumento de incêndios floretais e da intensidade e duração das vagas de calor.

A agência das Nações Unidas alerta que o aumento de partículas poluentes, ligado às alterações climáticas, pode ter consequências tão graves como o aquecimento global. Consequências para a saúde humana e para os ecossistemas.

A deterioração da qualidade do ar ligada ao aquecimento global é referida pelos peritos como uma "sanção climática".

Bombardeada cidade da central nuclear de Zaporijia

A cidade ucraniana onde se situa a central nuclear de Zaporijia foi ontem bombardeada, horas após a divulgação de um relatório da agência nuclear da ONU pedindo uma “zona de segurança” em torno do local controlado pelos russos.

Há várias semanas que as instalações da grande central nuclear de Zaporijia e os seus arredores, em Energodar, são bombardeados, rejeitando Kiev e Moscovo a responsabilidade de tais ataques e culpando-se mutuamente da escalada dos combates naquela zona.

Especialistas da agência especializada da ONU visitaram na semana passada a central e viram sinais de ataques anteriores.

Futebol. O Sporting e o FC Porto iniciam hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os leoes são os primeiros a entrar em campo dos alemães do Eintracht Frankfurt, às 6 e 45 minutos da tarde.

Os dragões arrancam a competição frente ao Atlético de Madrid, um dos seus ‘carrascos’ na temporada passada. O jogo disputa-se em Madrid a partir das 9 da noite.

O Benfica entrou na competição com o pé direito. Bateu ontem os israelitas do Maccabi Haifa, por 2-0.

Destaque ainda para o embate PSG – Juve. O Paris Saint-Germain venceu a Juventus por 2-1, com dois golos de Mbappé.

Futebol feminino. Luxemburgo perde por 10-0 contra Inglaterra

A seleção feminina de futebol do Luxemburgo voltou a perder por 10-0 contra a atual campeã europeia, Inglaterra, a contar para o grupo D de qualificação do próximo mundial de 2023. Depois da derrota caseira pelo mesmo resultado na primeira volta, a seleção comandada por Daniel Santos foi derrotada esta terça-feira, no estádio do Stoke City, por 10-0.

Com este resultado, a Inglaterra confirma a passagem ao mundial de futebol feminino de 2023, com o melhor recorde da história das eliminatórias: dez vitórias em 10 jogos e 80 golos sem resposta. O Luxemburgo terminou em quarto lugar do grupo, com 9 pontos, na sua primeira participação numa fase de grupos de qualificação.

Nos outros grupos, e quanto às equipas europeias, passaram ao mundial a França, Alemanha, Itália, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Espanha e Suécia. Já Portugal vai participar no "play-off", depois de ter ficado em segundo lugar do grupo H, atrás da Alemanha. O mundial de futebol feminino de 2023 vai ser disputado na Austrália e Nova Zelândia.

Textos: Redação Latina | LUSA | Foto: Gerry Huberty



