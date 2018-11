A cantora norte-americana, de 72 anos, lançou o álbum "Dancing Queen".

Cher regressa em modo ABBA

A imparável cantora e atriz dos "states" continua a surpreender. Desta feita, acaba de lançar um novo álbum dedicado aos êxitos do grupo sueco ABBA. Chama-se "Dancing Queen" e desengane-se quem possa pensar que o título nada terá que ver com a sequela do filme "Mama Mia!". O novo trabalho discográfico da diva da POP, surge na sequência da sua participação no filme musical estreado este ano.

O novo álbum tem granjeado a simpatia da crítica, estreando no número três do TOP Billboard 200 nos Estados Unidos, com vendas de 153 mil unidades só na primeira semana. Este é já apontado, aliás, como a maior semana de vendas (de estreia) de Cher para um álbum na sua terra natal.



"Dancing Queen" alcançou o TOP 10 em outros 18 países, sendo que em nove deles está entre os cinco primeiros posicionados.



Em curso está, desde 21 de setembro último, uma tour pela Oceania e pela América do Norte, intitulada “Here We Go Again Tour” para apresentação do novíssimo álbum.



