A operação de resgate da população afetada pelas intempéries decorreu desde a tarde até ao anoitecer de quinta-feira.

Cheias

Autarquia de Echternach recomenda à população evacuada para ainda não regressar às casas

A operação de resgate da população afetada pelas intempéries decorreu desde a tarde até ao anoitecer de quinta-feira.

Cerca de 200 moradores das zonas ribeirinhas de Echternach foram evacuados das suas casas devido às inundações provocadas pelas chuvas fortes. O número foi avançado esta manhã à Rádio Latina por fonte da autarquia.

A operação de resgate, conduzida pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) em colaboração com o Exército e com a polícia, decorreu desde as 15h30 desta quinta-feira até ao anoitecer.

Cerca de 24 horas depois da subida repentina do nível das águas do rio Sûre, a situação está a estabilizar desde as últimas horas e muitos realojados começam a pensar regressar a casa. Mas a comuna de Echternach apela à população para não o fazer até terem o aval das autoridades. Trata-se de uma questão de segurança, sublinham as autoridades. Fonte da autarquia garante ainda que os evacuados vão ser informados logo que o regresso a casa seja seguro.

"Ai, meu Deus, a água vem com uma força que nos engole a vida inteira" Echternach é um cenário de desolação, com centenas de pessoas a serem resgatadas de barco e a deixarem para trás a vida que levaram anos a construir. Na capital, o pesadelo da noite de quarta regressou ao final da manhã de quinta. As histórias de quem avalia perdas, estragos e as memórias que a tempestade levou.

No caso de já não haver água nas ruas e habitações, os residentes podem começar a limpar a lama deixada pelas águas, explica a fonte. Mas se a habitação estiver ainda rodeada pelas águas, o melhor "é ficar no seu albergue, de forma a não correr riscos desnecessários".

Para as habitações que ficaram sem eletricidade em Echternach as autoridades pedem também que as pessoas afetadas não regressem por enquanto às suas casas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.