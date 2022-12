Após vários anos de discussões e de duas mediações entre a Caixa Nacional da Saúde (CNS) e a Federação das Associações de Psicoterapeutas do Luxemburgo (Fapsylux) não foi possível chegar a consenso sobre o reembolso das consultas de psicoterapia.

“Chega”. Ministro da Segurança Social vai impor preços das consultas de psicoterapia

Uma situação que leva o Ministro da Segurança Social a dizer “chega” e a anunciar que vai ser o próprio a decidir quais os tarifários das consultas de psicoterapia a aplicar. Claude Haagen declara, em comunicado, que agora “já chega”, garantindo que vai assumir as suas responsabilidades, apresentando ainda esta semana, um anteprojeto de lei ao Conselho do Ministros. Este documento irá fixar os tarifários da psicoterapia.

Psicoterapia. Porque é que as consultas são tão caras no Luxemburgo? Os preços são demasiados elevados para o paciente, mas, se não for assim, os psicoterapeutas não conseguem ganhar a vida, alerta a Fapsylux.

A federação dos psicoterapeutas responsabiliza a CNS pelo fracasso das negociações, acusando-se de não estar disposta a rever as tarifas. Por seu lado, a Caixa Nacional de Saúde não aceita as exigências tarifárias da Fapsylux, considerando-as demasiado elevadas já que ultrapassam em 70% o atual valor que é cobrado aos pacientes.

Apesar de a profissão de psicoterapeuta ser reconhecia, as consultas não são ainda comparticipadas. As duas partes estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento. Uma situação que o ministro da Segurança Social quer ver resolvida, daí ter declarado que quem vai decidir sobre os tarifários das consultas de psicoterapia é ele.

Governo adia decisão de eliminar autocarros de zonas industriais

O Ministério da Mobilidade e os sindicatos chegaram a acordo para que nenhuma das ligações de autocarros que servem as zonas industriais seja eliminada até serem encontradas soluções alternativas.

No início deste mês, a tutela anunciou a intenção de eliminar a partir de 12 de fevereiro de 2023 cerca de 20 ligações de autocarro que servem várias empresas, especialmente do setor industrial, no Luxemburgo. A decisão provocou protestos por parte das duas centrais sindicais, LCGB e OGBL, que se reuniram na terça-feira com o ministro da Mobilidade, François Bausch.

Segundo os sindicatos, na reunião o governante justificou a decisão de pôr fim às linhas devido aos elevados custo operacional das mesmas - entre 4,5 e 4,8 milhões de euros por ano. No entanto, para os sindicatos a decisão vai prejudicar os trabalhadores que dependem desse transporte para se deslocarem para os seus empregos e tem custos ambientais, ao obrigar ao recurso a viatura própria.

Detido assaltante de 17 anos em Wiltz

Tem 17 anos. É suspeito de assalto a uma bomba de gasolina em Wiltz e de extorsão numa casa habitada com recurso a armas. O caso é hoje divulgado pela polícia. Um menor de idade foi detido esta quarta-feira. Está retido na unidade de menores de Dreiborn até conhecer as medidas de coação de um juiz de instrução. O que deverá acontecer esta tarde.

Segundo a polícia, uma gasolineira na rua Dix Septembre, em Wiltz, foi assaltada na noite de terça para quarta-feira. O assaltante ameaçou os funcionários com uma faca e depois fugiu com o conteúdo da caixa registadora. Ninguém ficou ferido e as autoridades lançaram uma operação de caça ao homem. Apesar de não ter ‘apanhado’ o assaltante, a sua identidade foi estabelecida. O suspeito de 17 anos foi encontrado e detido pelos agentes da polícia esta quarta-feira.

O Ministério Público da comarca de Diekirch abriu uma investigação contra o suspeito. É, entre outros crimes, acusado de extorsão numa casa habitada com recurso a “armas”. O juiz do tribunal de menores de Diekirch colocou o suspeito na Unidade de Segurança do Centro Socioeducativo do Estado, em Dreiborn. Ainda hoje deverá comparecer perante um juiz de instrução para conhecer as medidas de coação, sendo a prisão preventiva a mais gravosa.

Adolescente preso após briga violenta em Esch

Uma briga violenta em Esch entre adolescentes, no parque Galgenberg em Esch-sur-Alzette, foi filmada num vídeo difundido nas redes sociais a 30 de novembro. Nas imagens, podem ser vistos cerca de vinte adolescentes e um deles pontapeia violentamente a cabeça do jovem deitado no chão. O grupo também inflige uma série de murros ao rapaz.

Graças às imagens, o momento está a ser alvo de uma investigação da Secção de Proteção de Jovens do Serviço de Polícia Judiciária e "um deles, mais precisamente o autor dos pontapés, é atualmente objeto de uma investigação judicial", informou o Ministério Público numa declaração nesta quarta-feira.

O menor, cuja identidade não foi revelada, foi detido na terça-feira, na sequência de um pedido do Procurador Público e foi presente a um juiz de instrução nesta quarta-feira. Ainda não foram apuradas todas as identidades dos jovens envolvidos na discussão nem o seu motivo, avançou a secção de proteção dos jovens do departamento de investigação criminal. O Ministério Público lembra ainda que estes factos são suscetíveis de uma resposta penal com consequências graves.

Surto de gripe aviária detetado no Luxemburgo

O surto foi confirmado oficialmente em gansos domésticos nesta quarta-feira. O Ministério da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural e a Administração Veterinária e Alimentar luxemburguesa informaram que este surto do vírus H5N1 foi detetado em Useldange, no cantão de Redange. Até agora, e ao contrário dos países vizinhos que combatem a doença há várias semanas, o Luxemburgo tinha conseguido evitar a gripe aviária desde o inverno passado e as medidas de quarentena preventiva tinham sido levantadas a um de abril.

Uma vez identificado, o mais importante agora é evitar a passagem do H5N1 para bandos de aves de capoeira, o que teria consequências catastróficas tanto para os animais como para os agricultores. Alimentação e a rega devem ter lugar em locais que não sejam acessíveis às aves selvagens e as aves de capoeira devem ser mantidas em instalações fechadas.

Além disso, se uma pessoa descobrir uma ave selvagem morta ou doente (ganso, pato, cisne), é imperativo denunciá-la à Administração Veterinária e Alimentar do Luxemburgo (tel: 247-82539; e-mail: info@alva.etat.lu).

Vítimas do incêndio de Kayl alojadas em abrigos de emergência até janeiro

Após o incêndio em Kayl, que matou um rapaz de seis anos e feriu dez pessoas na noite de terça-feira da semana passada, as seis famílias afetadas foram alojadas em abrigos de emergência. Entre as 21 vítimas dos incêndios encontram-se cinco crianças em idade escolar primária e quatro crianças em idade escolar secundária.

As famílias foram alojadas num edifício com vários apartamentos em Esch-sur-Alzette, que deveria ter sido inaugurado na segunda-feira pelo município de Esch como abrigo oficial de emergência para pessoas sem abrigo. Outra família está hospedada no albergue da juventude de Esch, na estação ferroviária.

No entanto, o alojamento é apenas temporário, até 11 de janeiro. As famílias têm portanto pouco menos de um mês para encontrar alojamento permanente. Dada a situação mais do que apertada no mercado imobiliário luxemburguês, é provável que este seja um enorme desafio.

Vaga de frio continua no Luxemburgo

O Luxemburgo vai manter-se em alerta amarelo na sexta-feira devido à vaga de frio que perdura no país há vários dias. Segundo o Meteolux, o aviso vai vigorar entre a meia noite e as onze horas. As temperaturas vão oscilar entre os -6 e -9 graus em todo o Grão-Ducado.

Note-se que as temperaturas máximas negativas vão prolongar-se até pelo menos sábado.

O alerta amarelo representa o segundo em gravidade numa escala de quatro.

ONU alerta para risco sobre 7 milhões de crianças na Ucrânia no inverno

A UNICEF alertou para os riscos que enfrentam 7 milhões de crianças na Ucrânia devido a dificuldades de acesso a eletricidade no inverno, quando segundo a ONU a maioria dos ucranianos pretende ficar nas suas casas.

A falta de acesso a eletricidade impossibilita as crianças ucranianas de enfrentarem frio extremo, com temperaturas que podem chegar abaixo dos -20ºC no país, impede o acesso ao ensino online - o único acesso de muitas crianças à educação, dada a destruição de escolas – e dificulta o funcionamento das instalações de saúde e dos sistemas de abastecimento de água, de acordo com nota divulgada pela UNICEF.

Kosovo formaliza pedido de adesão à União Europeia

Os principais líderes políticos do Kosovo assinaram ontem em Pristina o pedido de adesão à União Europeia (UE) da antiga província sérvia, num dia que consideram “histórico”.

Os dirigentes kosovares faziam alusão ao facto de cinco Estados-membros da União Europeia (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre) não reconhecerem a independência do Kosovo, proclamada de forma unilateral em 2008 e com a firme oposição de Belgrado.

A conclusão das negociações de adesão, que prosseguem apesar de diversos obstáculos, está prevista para o final de 2024.

Campeã França afasta Marrocos e joga final com a Argentina

A França, campeã em título, qualificou-se ontem para a final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com a Argentina, ao vencer Marrocos por 2-0, na segunda meia-final, em Al Khor, no Qatar.

Na final, marcada para domingo, pelas 16:00, em Lusail, a França defronta a Argentina, campeã em 1978 e 1986, que, na primeira meia-final, derrotou a Croácia por 3-0. Marroquinos e croatas jogam pelo ‘bronze’, no sábado.

Mundial 2022. Cerca de 250 pessoas detidas em confrontos em França

Cerca de 250 pessoas foram detidas, na noite de quarta-feira, em França, durante comemorações populares da vitória da equipa francesa sobre Marrocos nas meias-finais do Mundial 2022.

Em Paris, onde a polícia tinha destacado 2.200 polícias e guardas (5.000 em toda a região), cerca de 25 mil pessoas concentraram-se na zona dos Campos Elísios.

Em Montpellier, no sul do país, um adolescente de 14 anos morreu atropelado, indicaram as autoridades do departamento de Hérault, acrescentando que o rapaz foi atingido com força por um veículo e apesar de ter sido levado para um hospital não resistiu aos ferimentos. O condutor está a ser procurado pela polícia.

