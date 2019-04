A atriz conta porque é que o seu filho adotivo, de 7 anos, só usa vestidos e diz que é uma menina, e como tem como modelo a sua mãe que matou o seu pai a tiro à sua frente, quando ela tinha 15 anos.

Charlize Theron veste o filho Jackson como uma menina

A atriz conta porque é que o seu filho adotivo, de 7 anos, só usa vestidos e diz que é uma menina, e como tem como modelo a sua mãe que matou o seu pai a tiro à sua frente, quando ela tinha 15 anos.

Charlize Theron tem sido criticada por vestir Jackson, o seu filho adotivo mais velho como uma menina, tendo sido várias vezes apanhado pelos paparazzi, com vestidos, saias, sandálias e até mascarado de Elsa, do Frozen. A atriz nunca ligou a estes comentários e numa entrevista ao canal da Variety explica que o importante é que os seus filhos, Jackson e August, de 7 e 3 anos respectivamente, sejam felizes.

“Também eu pensava que tinha adotado um menino”, contou Charlize Theron, de 43 anos, até que um dia, com três anos, “ele chegou ao pé de mim e disse-me ‘não sou um rapaz’”. Segundo a atriz, desde pequenino que o filho se identifica como menina. Jackson é um menino transgénero.

“E pronto! Tenho afinal duas lindas filhas, duas belas meninas afro-americanas, que como qualquer pai e mãe quer é vê-las crescer bem”, declarou a atriz.

Por isso, dá total liberdade a Jackson, que adotou em 2012, para se vestir como desejar. “O meu trabalho como mãe é amá-los e ter certeza de que eles têm tudo o que precisam para serem o que querem ser. E farei tudo que estiver ao meu alcance para que os meus filhos tenham esse direito e sejam respeitados”, realçou.

A importância que a protagonista de “Monster” dá ao bem-estar dos seus filhos e, ao facto de se sentirem confortáveis consigo mesmos, foram valores que aprendeu com a sua mãe, Gerda, como contou na entrevista.

A atriz nasceu e cresceu na África do Sul, “um país onde as pessoas viviam com meias verdades e mentiras e a minha mãe ensinou-me a não ser assim”, recordou Charlize Theron, sublinhando que a mãe lhe disse sempre para “viver na verdade, e do modo mais confortável, que nada de negativo pode vir daí”.

Foto: AP

Viu a mãe matar o pai, aos 15 anos

Durante a infância e adolescência, Charlize só podia contar com a sua mãe, tendo crescido atormentada por um pai alcoólico e agressivo e que frequentemente agredia a mãe da atriz, Gerda.

Ela e os pais viviam numa quinta na região de Joanesburgo, longe de tudo e de todos. Charlize assistia às agressões do pai à mãe.

Até ao dia em que Gerda não aguentou mais. Tinha Charlize 15 anos, quando numa noite o pai entrou em casa, alcoolizado e de espingarda na mão, ameaçando matá-la a ela e à mãe. Gerda reagiu de imediato para proteger a filha e matou o marido. A adolescente Charlize assistiu a tudo.

A sua mãe é a sua heroína, diz a atriz inúmeras vezes. “Na vida ela fez sempre o que tinha de fazer. Como quando se levantava de madrugada para ir ordenhar as vacas. Não chorava. Ia ordenha-las.”

A atriz adotou Jackson, tinha o menino tinha apenas quatro meses, em março de 2012, e a pequena August, de 3 anos, também com poucos meses, em julho de 2015. Ambos nasceram na África do Sul, país natal da mãe. Charlize sempre os criou como mãe solteira. Ela viveu três anos com Sean Penn, 58 anos, mas separaram-se, meses antes da atriz adotar August.

Recentemente, foram publicadas notícias que davam conta de que Charlize estaria envolvida com Brad Pitt, mas a atriz desmentiu, anunciando publicamente que estava “solteira”.

Em Maio, podemos ver a atriz no seu novo filme, com a estreia da comédia romântica, protagonizada por Charlize Theron e Seth Rogen, “Long Shot”. Veja aqui o trailer.