A atriz sul-africana explicou, pela primeira vez, os contornos do episódio trágico que marcou a sua vida.

Radio Latina 2 min.

Charlize Theron recorda noite em que a mãe matou o pai

Charlize Theron é uma das atrizes mais bem sucedidas de Hollywood, com uma carreira aclamada pelo público e pela crítica. Mas a sua infância e adolescência não foram fáceis, e a atriz sul-africana passou mesmo por situações traumáticas.

Aos 15 anos viu a mãe matar o pai a tiro e ainda que tenha sido uma situação de legítima defesa, Theron evitou sempre falar abertamente sobre o assunto, apesar de o facto ser do conhecimento público há vários anos.

Agora, numa entrevista a um podcast da rádio americana 'NPR', a atriz de 44 anos recorda os detalhes dessa noite de 21 de junho de 1991, quando o pai, Charles Theron, entrou em casa embriagado e a ameaçou a ela e à mãe, Gerda, com uma arma.

"Ele estava tão bêbado que nem conseguia andar quando chegou a casa com uma arma. A minha mãe e eu estávamos fechadas num quarto a segurar a porta que ele tentava derrubar", lembra, acrescentando que, de seguida, o pai "deu um passo para trás e disparou contra a porta três vezes"."Nenhuma das balas nos atingiu, por milagre", relata.

Foi na sequência desse acontecimento extremo que a mãe da atriz disparou contra o marido e "acabou com a ameaça", descreve a atriz. "Foi em legítima defesa", sublinha, lembrando que Gerda não foi sequer acusada em tribunal.

A atriz de 44 anos na exibição do seu novo filme 'Bombshell - O Escândalo', do qual também é produtora. Foto: AFP

Violência e dependência

Na entrevista, Charlize Theron fala da dependência do pai do álcool e de como isso poderá ter contribuído para as suas atitudes violentas contra a própria família.

“O meu pai era um homem muito doente. Foi alcoólico toda a sua vida. Eu só o conheci dessa forma. Era uma situação desesperante”, conta atriz, revivendo o terror dos dias da sua infância.

Talvez, por isso, Charlize Theron refira a importância de falar sobre o assunto, mesmo passados tantos anos. "Creio que quanto mais falamos destas coisas, mais nos damos conta de que não estamos sozinhos nesse tipo de situações. Para mim, esta história sempre se relacionou com o significado de se crescer com pessoas com dependências e com o que isso faz a uma pessoa".

Apesar disso, reconhece todo o ambiente de violência em que viveu, e que culminou com o pai a ser morto pela mãe, a marcou e marcará para sempre.

"Este tipo de violência que ocorre no seio da família é algo que partilho com muita gente. A minha família era completamente disfuncional (...) Tudo isso nos aterrorizava e é claro que desejaria que a aquela noite não tivesse acontecido. Mas infelizmente aquilo é que o acontece quando não se chega à raiz deste tipo de problemas", remata.

Foto: AFP





Charlize Theron estreou na passada sexta-feira, 13 de dezembro, o seu mais recente filme 'Bombshell - O Escândalo", que chega às salas europeias a partir de janeiro de 2020.