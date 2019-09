O artista está de regresso aos escaparates com o single "Forever"

CHAILD e o seu universo pop e melancólico

O jovem cantor e compositor luxemburguês Chaild, cujo projeto musical "nasceu" em 2017, continua o seu percurso musical com a energia e criatividade a que já habituou o público.

Com uma voz peculiar e um universo musical pop-melancólico, Chaild tem na poesia a base das suas composições e inspiração.

2019 foi o ano de consagração do artista que editou, recentemente, "Forever", o mote para a entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h na Radio Latina.





Acompanhe o direto, na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e em www.latina.lu.





Ana Cristina Mendonça Gonçalves