Cerca de 80% das pessoas elegíveis receberam vacina de reforço

Atualidade em síntese 28 JAN 2021

A taxa de participação é, no entanto, menos elevada junto dos jovens

“A campanha à volta da vacina de reforço é positiva”. Quem o diz é o Alto Comissário de Proteção Nacional, Luc Feller, à rádio estatal 100,7. Até agora, 80% das pessoas elegíveis à vacina de reforço aderiram a esta dose adicional.

Segundo Luc Feller, cerca de 430.000 pessoas do Luxemburgo receberam um convite para serem inoculadas com a dose de reforço, sendo que 340.000 já aderiram. Um número que satisfaz as autoridades.

Para além das pessoas que já receberam a dose suplementar, ainda há aquelas que já têm uma marcação para os próximos dias, o que coloca a taxa do Grão-Ducado numa boa posição a nível europeu.

A taxa de participação é, no entanto, menos elevada junto dos jovens . Uma situação normal, segundo o Alto Comissário de Proteção Nacional, uma vez que estes foram inoculados muito mais tarde com a vacinação de base.

O centro de vacinação da Luxembourg Air Rescue, no Findel, onde só é administrada a dose de reforço, irá encerrar a 12 de fevereiro, uma vez que já não se justifica manter este centro aberto.

Segundo Luc Feller, na segunda semana de janeiro foram administradas nesse centro 50 mil doses do fármaco anti-covid. Um número que desceu para 23 mil na última semana. Daí já não ser necessário manter o mesmo nível de capacidade de vacinação.

Minuto de silêncio. Profissionais da Saúde alertam que variante Delta continua a circular de forma agressiva

As “blusas brancas” realizaram hoje pela décima vez um minuto de silêncio para chamar a atenção para a importância da vacinação.

Num comunicado, a iniciativa “YesWeCare” - que organiza todas as quintas-feiras um minuto de silêncio para assinalar a luta contra a pandemia - relembra que mesmo se o número de hospitalizações está atualmente estável e que a gravidade da doença parece ser menos intensa para as pessoas vacinadas, a grande maioria das pessoas hospitalizadas diz respeito a pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas.

Os profissionais da Saúde sublinham ainda que a taxa de infeção, sobretudo com a variante Ómicron, influencia, mesmo assim, a gestão dos hospitais. Isto porque também aqui se sente as repercussões das quarentenas e dos isolamentos, à imagem do que acontece no resto da população.

Embora a variante Ómicron represente mais de 95% das infeções no país, a iniciativa salienta que a variante Delta continua a circular e que esta continua a ser muito agressiva.

Presença de covid-19 nas águas residuais do Luxemburgo nunca foi tão alta

De acordo com os dados do recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), a presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais "continua elevada" no Luxemburgo, sendo mesmo "superior ao observado em outubro de 2020, que foi, até agora, o nível mais alto medido em todo o período analisado (março de 2020 a janeiro de 2022)".

O nível de contaminação das 13 estações de tratamento de águas residuais analisadas durante a quarta semana de 2022 mostra uma prevalência muito alta de SARS-CoV-2 e, no geral, a tendência geral ao longo de várias semanas, até meses, ainda é ascendente", afirma o relatório.

Luxemburgo regista mais três mortes devido à covid-10

O Luxemburgo registou ontem 2.548 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, de um total de 6.800 testes realizados.

Contam-se três novas mortes por causa do vírus, elevando para 956 o número total de óbitos no Grão-Ducado.

83 pessoas estão atualmente hospitalizadas, das quais 13 nos cuidados intensivos.

OMS considera que Europa está em boa posição para controlar pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou hoje que a Europa tem agora uma "oportunidade única" de controlar a pandemia da covid-19, salientando que uma parte importante da população está imunizada e que a variante Ómicron é menos grave.

Segundo o diretor europeu da OMS, este contexto, que não se tínha tido ainda nesta pandemia, dá a possibilidade de conseguir um longo período de tranquilidade e um nível muito superior de defesa das populações contra qualquer novo aumento da transmissão, mesmo com uma variante mais virulenta [do coronavírus SARS-CoV-2].

Homem esfaqueado por três homens perto da Gare

Um homem foi atacado e esfaqueado por três indivíduos na madrugada desta quinta-feira, numa rua perto da Place de Paris, na zona da Gare, na capital.

De acordo com a polícia, o alerta sobre uma pessoa ferida foi dado por volta das 0h30, na Rue de Strasbourg. A vítima tinha sido atacada por três homens com uma faca. Os indivíduos vestiam de preto e fugiram após a agressão.

Após os primeiros socorros, o homem foi levado para o hospital, mas não corre perigo de vida.

Os agressores ainda não foram identificados. A polícia está a investigar o caso.

Dois luxemburgueses resgatados da montanha na Suíça

No fim de semana passado dois alpinistas de origem luxemburguesa foram resgatados da neve em Matterhorn, na Suíça.

Os dois luxemburgueses estão bem e acabaram por ter sorte, uma vez que já tinham esgotado toda a comida que levavam. De acordo com a Air Zermatt, esta foi uma operação de "última hora", uma vez que, com as condições meteorológicas previstas, uma nova tentativa de resgate só seria possível esta quinta-feira.

A dupla ficou presa num refúgio de montanhistas, sem conseguir voltar, devido às condições climatéricas adversas, incluindo fortes rajadas de vento.

Ucrânia. Chanceler alemão vai a Moscovo para dialogar com Putin

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou ontem que vai deslocar-se a Moscovo para discutir a situação na Ucrânia com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois de visitar Washington.

O chanceler descreveu a situação na Ucrânia como “séria” e especificou que a presença de tropas russas na fronteira pode corresponder a “preparativos para uma ação militar”.

Para Olaf Scholz, um ataque à soberania e integridade territorial da Ucrânia teria um preço “muito alto”, e, na sua ótica, a “mensagem foi compreendia” por Moscovo.

Também o Presidente francês Emmanuel Macron anunciou que vai discutir “nas próximas horas” a crise na Ucrânia com o seu homólogo norte-americano Joe Biden e não descartou viajar para Moscovo para tentar encontrar uma solução diplomática.

Presidente da República vai indigitar António Costa como primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comunicou ao secretário-geral do PS, António Costa, que irá indigitá-lo como primeiro-ministro após o apuramento dos resultados das legislativas nos círculos da emigração.

Na mesma nota, divulgada após o chefe de Estado e o secretário-geral do PS terem iniciado uma reunião por videoconferência, acrescenta-se que "a nomeação e posse terão lugar depois da primeira sessão da (décima-quinta) XV legislatura da Assembleia da República".

António Costa iniciou na terça-feira um período de sete dias de isolamento, por ter testado positivo ao vírus que provoca a covid-19.

O PS venceu com maioria absoluta as legislativas de domingo, em que obteve 41,7% dos votos e 117 dos 230 deputados em território nacional – faltando ainda atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração.

Benfica perde. Sporting ganha

O Benfica averbou ontem a quarta derrota na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Gil Vicente, por 2-1-

O Sporting mantem-se a seis pontos do FC Porto, líder da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer ontem em casa do Belenenses SAD, por 4-1, em jogo da vigésima jornada.

O Sporting segue no segundo lugar, com 50 pontos, menos seis do que o FC Porto, aumentando para seis a vantagem sobre o Benfica, terceiro, enquanto o Belenenses SAD se mantém na 18ª e última posição, com 12 pontos.

