A ofensiva russa na Ucrânia provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas.

Atualidade em síntese 11 MAR 2022

Cerca de 700 pessoas do Luxemburgo querem acolher refugiados da Ucrânia

Perto de 700 pessoas do Luxemburgo mostraram-se disponíveis a acolher, em sua própria casa, refugiados da Ucrânia. Um número avançado por Nadine Conrardy, da Cruz Vermelha, à rádio estatal 100,7.

Segundo a responsável, as pessoas que se voluntariaram estão a ser contactadas uma a uma. Um processo moroso, mas essencial, uma vez que as condições de acolhimento têm de estar garantidas.

Nadine Conrardy aconselha as pessoas a terem um pouco de paciência e sobretudo não acolher refugiados por iniciativa própria, uma vez que é preciso ter em mente que estas pessoas vêm de um território em guerra e é importante que sejam enquadradas social e psicologicamente.

A ofensiva russa na Ucrânia causou, até agora, pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas, segundo os mais recentes dados da ONU.

Ucrânia. Há locais de trabalho gratuitos para refugiados em Bertrange

Mais uma iniciativa solidária para os refugiados de guerra da Ucrânia. O centro de partilha de escritórios Color Business Centre, em Bertrange, disponibiliza locais de trabalho totalmente gratuitos para os ucranianos que chegam ao Luxemburgo.

O centro de ‘coworking’ garante numa nota de imprensa que os refugiados de guerra que precisarem manter a sua atividade económica na Ucrânia, à distância, têm acesso livre aos escritórios partilhados.

Ao mesmo tempo, podem beneficiar do aconselhamento e apoio dos empresários presentes no Color Business Center. Quem quiser usar o espaço para se comunicar com familiares, usando os computadores e outros meios de comunicação, também pode fazê-lo gratuitamente.

Os locatários do espaço partilhado de trabalho irão ajudar a financiar as refeições na cantina do centro.

Ucrânia: Bruxelas propõe aos líderes mais 500 ME em armas para exército ucraniano

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa revelou hoje que propôs aos chefes de Estado e de Governo, reunidos em Versalhes, na França, duplicar o financiamento de armamento para a Ucrânia, com 500 milhões de euros suplementares.

À chegada ao Palácio de Versalhes para o segundo dia de trabalhos da cimeira informal que reúne os líderes dos 27, Josep Borrell anunciou que propôs “mais 500 milhões de euros de contribuição para o apoio militar à Ucrânia”.

O financiamento da UE sobe assim para mil milhões de euros e tem como objetivo a aquisição e fornecimento de armas para apoiar as Forças Armadas ucranianas a combater a invasão russa.

Ucrânia: Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram da guerra, 2,5 milhões para fora do país

Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram das suas casas na Ucrânia, das quais 2,5 milhões procuraram refúgio fora do país, desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, informou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com a ONU, destes 2,5 milhões de refugiados da Ucrânia que fugiram para países vizinhos, 116 mil são cidadãos de países terceiros.

Além dos que deixaram o país, a ONU “estima que haja já cerca de dois milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia”.

Centros de vacinação de Esch-Belval e Ettelbruck vão fechar

O número de pessoas que vão aos centros de vacinação para levar a vacina contra a covid-19 tem diminuído gradualmente. Razão pela qual o Ministério da Saúde decidiu encerrar os centros de Esch-Belval e de Ettelbruck, a partir das 13h do dia 16 de abril.

Todas as pessoas, que até 19 de março vão ser inoculadas com a primeira dose do fármaco num destes dois centros, poderão apresentar-se sem marcação no centro de vacinação Victor Hugo, na capital, numa farmácia ou no médico de família para receberem a sua segunda dose.

Para além dos dois centros de vacinação, os chamados “Pop-up” também vão encerrar, nomeadamente nos centros comercias, a partir de 16 de abril, e o “Pop-up” na Gare, na capital, a partir de 15 de abril.

No entanto, para compensar estes encerramentos, o Ministério da Saúde revela que o autocarro de vacinação vai retomar as suas atividades. As datas serão comunicadas previamente.

Jean Asselborn participa em fórum internacional diplomático

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, participa entre hoje e amanhã no Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia, que este ano tem como tema "Reconstruindo a Diplomacia".

O fórum reúne Chefes de Estado ou de Governo, ministros dos Negócios Estrangeiros, representantes de instituições internacionais, especialistas e representantes do mundo económico.

Os participantes vão partilhar pontos de vista sobre as grandes questões regionais e internacionais.

À margem do fórum, Jean Asselborn vai ter uma série de reuniões bilaterais.

Eleições círculo da Europa. Há emigrantes que ainda não receberam o voto postal

O presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE) alertou para o facto de muitos emigrantes ainda não terem recebido o boletim para votar, apesar dos votos via postal terem de chegar a Portugal até ao dia 23 de março.

Pedro Rupio manifestou-se preocupado por ainda existirem emigrantes sem boletim de voto, pois considera que estes deveriam ter chegado nos primeiros dias de março.

A votação para as legislativas de 30 de janeiro vai ser repetida presencialmente no sábado e domingo, e por via postal através de boletins que têm de chegar a Portugal até dia 23.

A repetição foi determinada pelo Tribunal Constitucional, na sequência de mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa terem sido considerados nulos.

Regressar. 153 famílias emigrantes já voltaram para Portugal

O Luxemburgo é a sexta comunidade lusa com mais candidaturas apresentadas ao Programa Regressar, uma medida do Governo português específica para ajudar ao regresso dos emigrantes a Portugal.

Em ano e meio, 153 candidaturas de portugueses residentes no Grão-Ducado, foram apresentadas e tratadas pela equipa deste programa, que concede apoios financeiros e de inserção a quem emigrou mas deseja recomeçar uma vida ativa no país natal. Nos primeiros cinco anos, estes portugueses têm isenção de 50% nos impostos em Portugal, por exemplo.

A cadência das candidaturas dos portugueses no Luxemburgo tem vindo a aumentar e "há potencial para crescerem mais", informou Joaquim Moura, diretor executivo do Programa Regressar, que quarta-feira à tarde esteve no Centro Cultural Português, na cidade do Luxemburgo, a explicar todos os apoios e a tirar dúvidas ao público presente.

Residentes convidados para rastreio gratuito ao cancro do cólon

O Ministério da Saúde promove durante o mês de março uma campanha de sensibilização sobre o cancro do cólon (também designado de colorretal) que inclui a organização de rastreios gratuitos.

Durante o "março azul", os residentes entre os 55 e os 74 anos vão receber convites por correio para realizar um rastreio gratuito, denominado Test FIT, que deteta a existência ou ausência de cancro através das fezes.

Se o resultado do teste for positivo, será feita uma colonoscopia de diagnóstico posteriormente. Também este exame, realizado por um gastroenterologista acreditado pelo programa, é coberto a 100% pela CNS.

Se detetado numa fase precoce, este tipo de cancro tem um tratamento menos severo e tem 90% de hipóteses de cura. Daí o apelo da ministra da Saúde, Paulette Lenert, que recomenda vivamente a participação no rastreio. Em 9 de cada 10 casos, os resultados são normais. Estas pessoas poderão fazer, neste caso, uma despistagem a cada dois anos.

De acordo com dados de 2019, o cancro do colón é um dos três cancros mais mortíferos entre homens e mulheres no Grão-Ducado. É ainda a segunda causa de morte por cancro no mundo ocidental.

Sporting de Braga vence Mónaco na primeira mão dos “oitavos” da Liga Europa

O Sporting de Braga adiantou-se ontem ao Mónaco na ‘corrida’ aos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer por 2-0 em jogo da primeira mão dos ‘oitavos’.

O encontro da segunda mão está agendado para a próxima semana, em 17 de março, no Mónaco.

